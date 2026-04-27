La course aux stablecoins est lancée au sein de l’économie traditionnelle, et le géant du transfert d’argent Western Union semble être le prochain sur la liste. En effet, il vient d’annoncer le lancement imminent de son token USDPT, accompagné de services connexes.

Western Union annonce le lancement imminent de son stablecoin USDPT

S'il y a bien un acteur économique actuel que l'essor des stablecoins peut déstabiliser, c'est sans aucun doute le géant des transferts internationaux Western Union dont le modèle économique repose en grande partie sur la perception de frais en lien à ces opérations transfrontalières.

Une réalité à laquelle vient s'ajouter l'annonce d'une baisse de ses résultats pour le premier trimestre de cette année, inférieurs aux attentes malgré des revenus légèrement supérieurs aux prévisions (983 millions de dollars).

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De quoi pousser son CEO, Devin McGranahan, à déclarer que « ces difficultés persistantes dans les Amériques, ainsi que quelques éléments ponctuels ayant pesé sur le trimestre » ne doivent pas faire oublier « l'acquisition en cours d'Intermex (...), la poursuite des investissements dans notre canal numérique et (...) le lancement de notre stablecoin qui modernisera nos systèmes de paiement ».

En effet, la Société Western Union prépare depuis la fin de l'année dernière le lancement de son stablecoin natif USDPT, déployé sur la blockchain Solana à l'aide de sa nouvelle plateforme de développement dédiée aux entreprises Solana Developer Platform (SDP), désormais programmé pour le mois prochain.

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Un stablecoin destiné à remplacer le réseau SWIFT

Selon Devin McGranahan « il ne s'agit plus de savoir si Western Union sera présent dans le secteur des crypto-actifs, mais de connaître la vitesse à laquelle cela va évoluer », avec comme fer de lance de cette stratégie, son stablecoin USDPT soutenu par le dollar américain.

Toutefois, il semble s'agir de bien plus qu'un simple stablecoin à destination du public, puisque le CEO de Western Union indique que sa principale fonction sera de devenir une alternative viable et efficace au réseau de communication interbancaire SWIFT sur lequel repose une part importante de son activité, avec les contraintes d'horaires d'ouverture que cela implique.

📰 Western Union va lancer son stablecoin USDPT, accompagné d'un Digital Asset Network

En parallèle, Devin McGranahan annonce également la mise en place de deux services associés à ce stablecoin, avec un « Digital Asset Network (DAN) » - ouvert à d'autres tokens que l'USDPT - servant à connecter les wallets crypto au réseau actuel de Western Union, mais également une « Stable Card » - prévue pour plus tard cette année - conçue pour permettre de stocker et de dépenser ces cryptomonnaies stables à l'échelle mondiale.

Grâce à DAN, des millions d'utilisateurs de portefeuilles numériques pourront convertir leurs crypto-actifs en monnaie locale via le réseau Western Union avec une expérience simplifiée. La Stable Card sera particulièrement convaincante sur les marchés sensibles à l'inflation où les clients recherchent une valeur libellée en dollars avec une utilité pratique immédiate. Devin McGranahan

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Source : Western Union

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