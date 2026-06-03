Stablecoins euro : quand l'Europe a pris 4 ans de retard à cause de son règlement MiCA

Alors qu'ils sont largement à la traîne face à leur concurrent dollars, les stablecoins euros payent aujourd'hui les conséquences de MiCA. Faisons la lumière sur ces chiffres révélateurs.

le 3 juin 2026 à 13:00.

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Vincent Maire

Stablecoins euro : quand l'Europe a pris 4 ans de retard à cause de son règlement MiCA

Les stablecoins euro sont à la traîne

Aujourd’hui, les stablecoins adossés à l’euro sont capitalisés à 883 millions de dollars, selon les données de CoinGecko. De son côté, avec un modèle plus précis quant à ce qui mérite d’être intégré aux données ou non, DefiLlama rapporte une capitalisation de 660 millions de dollars.

Quelle que soit la source utilisée, le constat est simple : cette capitalisation est ridicule au regard des 314,58 milliards de dollars que pèse l’ensemble du marché des stablecoins aujourd’hui.

Ce qui est encore plus marquant, c’est que les données rapportées par DefiLlama ne témoignent même pas d’un plus haut historique (ATH) de capitalisation. En effet, ce dernier remonte au 7 février 2022, à raison de 721 millions de dollars :

Capitalisation des stablecoins euros

Capitalisation des stablecoins euros

 

🔎 Quels sont les meilleurs stablecoins adossés à l'euro ?

La raison d’une telle traversée du désert s’explique en un seul mot : MiCA. Début 2022, nous étions effectivement au cœur de l’élaboration du cadre réglementaire européen, et les premières ébauches étaient si restrictives qu’il était alors même question d’interdire le minage.

Face au soin apporté par les politiciens européens à brider l’innovation, force est de constater que les pionniers du secteur ont préféré quitter le navire. Par la suite, la capitalisation des stablecoins euros a végété jusqu’en 2025, où elle s’est ensuite laissée porter par l’engouement autour des stablecoins au sens large.

Toutefois, nous pouvons temporiser avec un autre phénomène advenu entre le mois de janvier 2021 et septembre 2022 : l’effondrement de l’euro. Sur cette période, la paire EUR/USD est effectivement passée de 1,23 à 0,95 dollar :

Paire EUR/USD en données hebdomadaires

Paire EUR/USD en données hebdomadaires

 

Dès lors, une part des investisseurs a pu préférer basculer vers des stablecoins en dollars, qui gagnaient en valeur théorique face à l'euro, même si ce mouvement ne justifie pas à lui seul une capitalisation divisée par 3,5 en une année.

D'ailleurs, nous avons eu des exemples de stablecoin euro ayant préféré fermer boutique durant la mise en place du règlement MiCA, le cas le plus frappant étant l’EURT de Tether.

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Quoi qu'il en soit, durant la période étudiée, la capitalisation totale des stablecoins a quant à elle grimpé de plus de 82 %. À l'heure de l'écriture de ces lignes, la part des stablecoins euros face à l'ensemble de cette classe d'actifs ne pèse que 0,28 %, témoignant une fois de plus de l'hégémonie américaine. D'ailleurs, cela est d'autant plus parlant lorsque le leader des stablecoins euro, l'EURC, est également un acteur américain et pèse pour sa part la moitié de la capitalisation.

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Sources : DefiLlama, TradingView

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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