Les actions crypto chutent dans le sillage du Bitcoin (BTC)

Les actions des sociétés crypto sont en petite forme cette semaine. Elles suivent le cours du Bitcoin (BTC), qui chute nettement ces derniers jours. Comment l’expliquer ?

Les actions crypto ne parviennent pas à se maintenir

Les actions de grandes entreprises de cryptomonnaies sont en berne. Hier, l’action de la plateforme d’échange Coinbase clôturait sur une chute de 4,72 %, alors que celle de Circle perdait 3,92 %. Même scénario du côté de Robinhood, dont l’action HOOD aura perdu 2,83 %.

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Mais c’est Strategy, la trésorerie géante en Bitcoin, qui souffre le plus cette semaine. Hier, l’action MSTR clôturait avec une chute de 9,15 %. Depuis le 11 mai dernier, elle aura dégringolé de 32 % :

La dégringolade de l’action MSTR

L’action MSTR est bien sûr très liée au Bitcoin, mais sa chute ne fait pas que suivre celle de la plus grande cryptomonnaie. Elle souffre aussi d’un regain de méfiance, notamment depuis sa vente de BTC il y a quelques jours.

Le Bitcoin touche un plus bas local

Le cours du Bitcoin a connu une chute continue cette semaine, avec -10,9 % sur les 7 derniers jours. Il fait face à plusieurs pressions dans l’écosystème : en plus de la vente de BTC de Strategy, il a également subi des vents contraires à cause de Mt. Gox. La plateforme d’échange déchue a fait transiter 739 millions de dollars vers de nouvelles adresses. Et si aucune vente ne semble à l’ordre du jour, cela a suffi pour faire souffler un vent de panique.

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Autre raison de cette chute, selon Binance Research : la concentration du S&P500. Les investisseurs se concentreraient sur des secteurs clés, comme la défense, l’énergie ou l’intelligence artificielle, laissant de côté les autres types d’actifs.

Les ETF Bitcoin ont connu 10 jours de sorties consécutives, s’élevant à 519 millions de dollars pour la journée d’hier. Bien que les facteurs semblent largement basés sur des événements financiers, il faut aussi noter le rôle de la situation géopolitique mondiale actuelle. Les discussions en dent-de-scie entre les États-Unis et l’Iran en vue d’un éventuel accord de paix ne favorisent pas l’exposition aux actifs jugés comme risqués.

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Source : TradingView

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