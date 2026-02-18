Amazon (AMZN), Apple (AAPL)... Warren Buffet prend sa retraite et se débarrasse de certaines actions

Le ponte de la finance Warren Buffet a annoncé sa retraite en fin d'année dernière. Pour son dernier trimestre à Berkshire Hathaway, le PDG a procédé à des ventes notables d'actions. Quelles sont-elles ?

Warren Buffett fait le tri avant sa retraite

Celui qu'on surnomme l'"oracle d'Omaha" a pris sa retraite à l'âge de 95 ans, après une longue carrière d'investisseur. Et ses déclarations auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) donnent une indication sur son dernier tri avant le départ.

Warren Buffett aura vendu plus d'actions qu'il n'en a achetées au cours du dernier trimestre 2025. Berkshire Hathaway s'est en effet séparé de 7 millions d'actions Amazon (AMZN), soit une réduction de 77% de l'investissement dans l'entreprise de Jeff Bezos. 10 millions d'actions Apple (AAPL) ont également été cédées. On note également des ventes importantes concernant Bank of America (50 millions d'actions BAC vendues).

A l'inverse, Warren Buffett a fait un investissement surprenant. Berkshire Hattaway déclare avoir misé sur l'action du magazine américain New York Times (NYT). Ce sont 5 millions d'actions qui ont été achetées, et qui valaient 352 millions de dollars au 31 décembre 2025.

Un géant de l'investissement qui part

Selon Forbes, la fortune de Warren Buffet était estimée à 148,9 milliards de dollars en janvier 2026. Cela fait de l'investisseur la 9e personne la plus riche du monde. Devenu milliardaire à 55 ans, il s'est fait connaître pour son approche prudente - il s'est versé un salaire de 50 000 dollars par an pendant plusieurs années.

Ayant longtemps évité le secteur de la Tech, il avait fini par investir dans Apple en 2016. Un pari gagnant, qui a été suivi par d'autres investissements similaires. L'investisseur a toujours privilégié les entreprises disposant d'une solide base clientèle. Un de ses investissements les plus connus a été pour Coca-Cola en 1988. Berkshire Hathaway détient toujours ces actions, qui valent désormais plus de 100 milliards de dollars de plus que leur coût initial d'achat.

Berkshire Hathaway est largement considéré comme un modèle fiable. Depuis 1965, son portefeuille moyen génère 19,9% de revenus moyens par an. La capitalisation de l'entreprise s'élève actuellement à plus d'un milliard de dollars. C'est donc un pan de l'histoire de l'investissement qui part avec la retraite de Warren Buffett.

Source : Motley Fool

