Apple, X, Airbnb… Les géants de la Tech veulent intégrer la crypto à leurs services

Apple, X, Meta, Airbnb, Google : les plus grandes entreprises américaines se lancent dans la course à la crypto. La vague d'adoption est-elle inévitable ?

Les cryptos bientôt dans les plus grandes entreprises

Depuis la campagne présidentielle de Donald Trump, les cryptomonnaies font du bruit. Alors qu'elles évoluaient jusqu'alors plus ou moins à distance du grand public en raison, entre autres, de la guerre menée par la SEC à leur encontre, elles sont petit à petit épiées par les plus grandes entreprises.

Apple, X ou Airbnb : ce sont quelques-unes des entreprises qui étudieraient actuellement comment mêler la crypto à leur business, selon une information de Fortune. Toutefois, il ne s'agirait pas de cryptomonnaies au sens large, mais plutôt de stablecoins. Pour rappel, ces cryptos visent à reproduire une devise on-chain avec une parité de un pour un. Par exemple, 1 USDT, le stablecoin le plus capitalisé du marché, vaut 1 dollar.

Jusqu'alors, les géants de la Tech se montraient méfiants de ces nouvelles monnaies. Sous l'ère Biden, elles étaient ouvertement la cible des autorités pour des raisons toujours plus floues. Pas de quoi donner envie aux plus grandes entreprises américaines de se lancer dans le vide, en somme. Mais la donne est en train de changer, notamment grâce aux 2 projets de loi visant à encadrer clairement les stablecoins, qui sont actuellement à l'étude au Congrès.

Les stablecoins ont de nombreux avantages à offrir pour les entreprises gérant de gros volumes monétaires, ne serait-ce que par leur instantanéité. Effectivement, une transaction on-chain est réalisée, validée et vérifiable dans l'instant. L'autre avantage, c'est leur faible coût de transaction, alors que les entreprises de la Tech cherchent à réduire leur dépendance aux intermédiaires classiques tels que Visa ou Mastercard au profit de solutions plus économiques.

Des discussions déjà engagées

Il y a quelques mois, nous apprenions que X Money, le futur portefeuille numérique de la « Super App » rêvée par Elon Musk, allait intégrer les cryptos avant la fin de l'année. Selon Fortune, la plateforme serait en discussions avec Stripe pour intégrer les stablecoins en ce sens.

Airbnb, le géant de la location à l'international, en serait au stade des discussions avec la firme Worldpay, tout en restant « attentif aux évolutions du secteur » selon un porte-parole de l'entreprise. « Les paiements en crypto ne sont pas une priorité immédiate, » précise-t-il.

Toujours selon Fortune, c'est Google Cloud, la filiale d'Alphabet, qui serait la plus avancée pour mettre à jour ses systèmes de paiement avec la blockchain. Et ce, grâce au PYUSD, le stablecoin de PayPal lancé avec Paxos. « Le processus de facturation et de règlement reste classique, à la différence près que le paiement est effectué en stablecoins » a déclaré Rich Widmann, responsable de la stratégie Web3 chez Google Cloud.

Meta, qui avait abandonné son projet Diem suite aux pressions politiques, se serait également relancé dans la course.

Enfin, Apple serait en discussions avec Matt Cavin de chez Circle depuis janvier dernier. Circle est la société émettrice de l'USDC, le 2e stablecoin le plus capitalisé du marché, et « le plus régulé » selon son PDG. Et qui dit régulé, dit aujourd'hui facilement adopté.

Peu à peu, les traits d'un futur basé sur les stablecoins se dessinent : les prévisions selon lesquelles la capitalisation du marché des stablecoins pourrait atteindre 1 600 milliards de dollars d'ici 5 ans ne semblent plus si délirantes.

Source : Fortune

