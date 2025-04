2025 pourrait être le moment « ChatGPT » des stablecoins, selon l'une des plus grandes entreprises du monde

2025, année charnière pour les stablecoins ? En s'appuyant sur une conjonction d'événements favorables à leur développement, Citigroup voit grand : le marché des stablecoins pourrait, dans le meilleur des scénarios, peser 2 700 milliards de dollars en 2030.

Une adoption massive portée par la régulation et les institutions

Selon un rapport de Citigroup publié en avril 2025, les stablecoins pourraient connaître une explosion de leur adoption comparable à celle de l’IA avec ChatGPT. Ce « moment pivot » serait rendu possible par un alignement entre évolution réglementaire, intégration par les banques traditionnelles et pression macroéconomique mondiale en faveur du dollar numérique.

Dans ce rapport, Citigroup projette une capitalisation de marché des stablecoins pouvant atteindre 1 600 milliards de dollars d’ici 2030 dans son scénario de base, et jusqu’à 3 700 milliards dans un scénario optimiste, contre environ 230 milliards aujourd’hui.

Projections de Citigroup pour la capitalisation des stablecoins en 2030

L’adoption institutionnelle, la modernisation des infrastructures financières et la demande croissante pour des instruments stables — notamment dans les pays émergents — en seraient les moteurs principaux.

L’accélération serait notamment déclenchée par l’adoption attendue d’un cadre réglementaire américain, avec des propositions comme le GENIUS Act ou le Stablecoin Act, qui visent à réguler clairement l’émission de tokens adossés au dollar. Dans ce contexte, les émetteurs de stablecoins pourraient devenir, selon Citigroup, les plus gros détenteurs mondiaux de bons du Trésor américain d’ici 2030.

Dans un de nos dossiers, nous avons largement abordé le sujet de la détention de bons du Trésor par les principaux émetteurs de stablecoins, notamment Tether avec son USDT et Circle avec l'USDC.

Une transformation silencieuse mais systémique

Au-delà des chiffres, le rapport souligne que l’effet réseau des stablecoins commence à se rapprocher de celui des réseaux de cartes de paiement comme Visa ou Mastercard, et leurs volumes peuvent même parfois les dépasser. Leur adoption dans les paiements B2B, les remises internationales et les opérations de trésorerie d’entreprise pourrait leur permettre de s’imposer comme une couche de règlement mondiale, accessible 24/7, transparente et programmable.

Mais cette trajectoire reste conditionnée à la résolution de certains défis : risques de depeg, dilution de la souveraineté monétaire, concurrence des monnaies numériques de banque centrale (MNBC), et impact potentiel sur la capacité des banques à prêter si les dépôts migrent vers des actifs non bancaires.

Évolution de la composition et de la capitalisation du marché des stablecoins

Rappelons qu'à l'heure actuelle, le développement des stablecoins permet surtout de participer à l'hégémonie du dollar. En Europe, ils pataugent, avec seulement 589 millions de dollars de capitalisation boursière. Une dynamique freinée en partie par une réglementation bien plus importante qu'aux États-Unis, avec des exigences bien différentes.

Il faudra toutefois savoir lâcher du lest pour ne pas se faire définitivement écraser par les stablecoins made in USA, dont la capitalisation est désormais de 234 milliards de dollars - soit infiniment plus.

Source : Rapport

