Le prix du Bitcoin (BTC) jusqu’à 1,5 million de dollars en 2030 ? Voici les prévisions de ce célèbre fonds

Dans sa dernière analyse, Ark Invest a donné 3 scénarios de prix pour le Bitcoin (BTC) d’ici 2030, dont l’un particulièrement optimiste à 1,5 million de dollars. Qu’est-ce qui permettrait une telle envolée ?

Un prix du BTC multiplié par plus de 16 en 5 ans ?

De temps à autre, tel ou tel analyste partage ses prévisions plus ou moins optimistes sur le prix futur du Bitcoin (BTC). Cette fois-ci, c’est au tour de David Puell, analyste pour Ark Invest, la société de gestion d’actifs de Cathie Wood.

Ainsi, l’intéressé estime que le BTC pourrait atteindre jusqu’à 1,5 million de dollars l’unité à l’horizon de 2030. Plus précisément, il s’agit là de la fourchette haute de 3 cibles de prix répondant à 3 scénarios différents :

Dans le rapport Big Ideas 2025 d’ARK, nous avons mis à jour nos objectifs de prix du bitcoin pour 2030, projetant des cas baissiers, de base et haussiers respectivement d’environ 300 000 dollars, 710 000 dollars et 1,5 million de dollars par bitcoin.

Plusieurs facteurs d’investissements sont à prendre en compte pour ces 3 cibles, et voici celles considérées par l’analyste :

Les investisseurs institutionnels ;

Les réserves stratégiques d’États ;

Les réserves stratégiques des entreprises ;

Les marchés émergents considérant Bitcoin comme une valeur refuge ;

La reconnaissance de Bitcoin comme de l’or numérique ;

Les services financiers on-chain.

Dans chaque cas de figure, ces différents piliers pourraient avoir un poids plus ou moins important, en fonction d’un concept appelé « marché adressable total » ou TAM :

Détails des 3 scénarios d’Ark Invest pour le prix du BTC en 2030

À travers un autre modèle de calcul plus incertain, l’analyste arrive même à une cible haute de 2,4 millions de dollars en 2030. Néanmoins, il reconnaît que les estimations trouvées avec « cette méthodologie plus expérimentale sont plus agressives ». Ainsi, David Puell préfère se concentrer sur les 3 cas de figure détaillés précédemment.

D’ailleurs, le scénario à 1,3 million de dollars par bitcoin est intéressant, car il fait échos aux prévisions de sa patronne un an plus tôt.

Pour le moment, le prix du BTC affiche un peu moins de 93 700 dollars, en hausse de 1,6 % lors des dernières 24 heures. Malgré une correction du cours en début d’année, l’adoption croissante des investisseurs institutionnels a largement profité aux prix ces 2 dernières années, grâce à l’afflux de capitaux.

Si cette adoption se poursuit, ces prévisions pourraient alors se réaliser, bien qu’il faille aussi prendre de la hauteur. Concernant Cathie Wood justement, ses différents fonds auraient par exemple fait perdre 14,3 milliards de dollars aux investisseurs en 2023, selon nos confrères de Protos.

Source : Ark Invest

