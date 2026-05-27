Un agent IA paie une pizza en Bitcoin pour son humain

Le wallet Bitcoin AQUA fait une démonstration d'un paiement d'une pizza en Bitcoin en confiant la transaction à un agent IA, à partir d'une simple photo de QR code. La démonstration reste expérimentale, mais elle montre concrètement ce que pourraient devenir les paiements autonomes entre logiciels et utilisateurs.

le 27 mai 2026 à 17:00.

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Marius Off-Chain

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Un utilisateur d'AQUA fait payer une pizza en Bitcoin par son agent IA

Depuis plusieurs mois, les agents IA ne se limitent plus à générer du texte, ils peuvent maintenant être connectés à des outils externes, ils peuvent lire des fichiers, interagir avec des applications et, dans certains cas, accéder à des services financiers.

C'est sur ce dernier point que les expérimentations autour de Bitcoin se développent cherchant à rapprocher davantage le BTC de la monnaie d'Internet.

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Annoncé au début du mois de mai, le protocole Agentic AQUA permet de confier un portefeuille Bitcoin self-custodial à un agent IA, afin d’automatiser certains paiements en satoshis, la plus petite unité du BTC.

AQUA a récemment illustré l’utilisation de ce protocole sur X, en envoyant simplement à son agent IA une photo du QR code d’une facture Lightning, accompagnée de l’instruction « pay this ».

L'outil, développé autour du portefeuille Bitcoin et Liquid AQUA de JAN3, prend la forme d'un serveur MCP (Model Context Protocol), c'est-à-dire une interface permettant à un assistant IA d'utiliser des outils externes. Une fois l’image du QR code reçue, l’agent a ensuite géré le paiement de manière autonome.

Concrètement, Agentic AQUA permet de créer ou d’importer un wallet, de consulter un solde, de générer une adresse de réception, d’envoyer des BTC on-chain, d’utiliser Liquid ou encore de payer une facture Lightning, comme dans l’exemple présenté en vidéo.

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Les agents IA pourront-ils vraiment gérer des paiements Bitcoin à grande échelle ?

La démonstration est parlante, car elle ramène un sujet complexe et technique à un geste simple : montrer une facture, donner une instruction, puis laisser l'agent payer.

Pour un utilisateur, l'expérience ressemble moins à une opération crypto qu'à une délégation de paiement, mais cela ne veut pas dire que ce type d'usage est prêt pour le grand public. Un tel outil a encore besoin de tests et d'amélioration de l'expérience pour éventuellement plus tard être intégré à un portefeuille mobile et réellement simplifier certaines tâches et les paiements en ligne.

Agentic AQUA reste expérimental et est encore classé en phase « alpha », avec une version 0.3.1 publiée la semaine dernière.

📰 À lire également dans l'actualité – « Tous les aspects de la DeFi sont dangereux » – Le PDG de cette entreprise de sécurité onchain conseille de quitter l’écosystème

Au niveau de la sécurité, la documentation indique que les clés privées peuvent être chiffrées localement avec un mot de passe et que les opérations liées aux clés privées sont seulement effectuées sur la machine de l’utilisateur.

Cependant, cela n’élimine pas les risques propres aux hot wallets, ces portefeuilles restent accessibles depuis un appareil connecté à Internet, ce qui les rend encore irrésonables à la conservation de montants importants.

À court terme, ce type d’outil semble donc surtout adapté aux petits montants, aux tests développeurs ou aux paiements entre logiciels, mais la démonstration d'AQUA montre aussi que l’objectif dépasse la simple exécution de quelques transactions en ligne. Il s’agit d’ouvrir la voie à des agents IA capables de gérer des paiements Bitcoin de manière autonome, en local, et de s’intégrer progressivement à nos usages quotidiens.

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Source : Agentic AQUA

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Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m’attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.

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