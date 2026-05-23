1 Bitcoin sur 3 en circulation est exposé aux risques quantiques selon Glassnode

On parle beaucoup du risque quantique pour Bitcoin, mais rarement de manière concrète. Glassnode a fait le travail : 6,04 millions de BTC ont déjà leur clé publique exposée, soit près d'un BTC sur trois. La vraie question est donc de savoir entre quelles mains se concentre ce risque et comment y remédier ?

30 % du total supply en circulation de Bitcoin exposés au risque quantique

La question de l'informatique quantique cristallise s'est invitée dans le secteur des cryptomonnaies dernièrement. Entre scénarios catastrophistes et projections futuristes, il s'agit de se poser une question plus concrète : combien de BTC sont vulnérables à ce jour ?

C'est précisément à cette question que répond une récente étude publiée par Glassnode. Ce sont ainsi 6,04 millions de BTC, soit 30,2 % du total supply en circulation qui sont exposés à risque quantique.

💡 Pour aller plus loin - L'informatique quantique pourrait-elle faire tomber Bitcoin ?

Pour rappel, les préoccupations actuelles envisagent l'exploitation d'un ordinateur quantique cryptographiquement pertinent, utilisant l'algorithme de Shor pour dériver une clé privée à partir d'une clé publique connue.

Partant de cette hypothèse, Glassnode a cartographié les BTC dont la clé publique est déjà visible sur la blockchain. Les chercheurs ont également distingué 2 sources d'expositions distinctes qui appellent à des réponses différentes.

Approvisionnement en Bitcoin par Quantum Safety (partage), Glassnode

L'exposition structurelle : 1,92 million de BTC vulnérables par conception

Cette première catégorie regroupe des BTC vulnérables par conception, c'est-à-dire des outputs dont le format de script révèle mécaniquement la clé publique.

Nous retrouvons dans cet ensemble les premières sorties P2PK (Pay-to-Public-Key), ce sont les premiers formats de transaction utilisés par les mineurs de la première heure. Puis ce sont également les anciennes structures multisig nues telles que P2MS, ainsi que les sorties Taproot modernes (P2TR).

L'article explique par ailleurs que les BTC de l'ère Satoshi « constituent la forme d'exposition structurelle la plus persistante ». Effectivement, si ces BTC sont perdus, abandonnés ou contrôlés par des détenteurs inactifs, il est impossible de les déplacer vers des structures d'adresses plus sûres.

La proposition BIP-360 dont vous avez probablement entendu parler est précisément pensée pour répondre à ce problème d'exposition longue de Taproot. Cependant, les chercheurs notent que les migrations ne seront pas automatiques et que cela ne constitue pas une solution post-quantique complète.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Coinbase

L'exposition opérationnelle : 4,12 millions de BTC vulnérables par comportement

La seconde catégorie est plus volumineuse et regroupe les BTC qui n'étaient pas vulnérables par conception mais qui le sont devenus à cause de la réutilisation d'adresses publiques.

Pour faire simple, les types de sortie comme P2PKH, P2SH, P2WPKH et P2WSH peuvent masquer vos clés publiques derrière les hachages lorsque vos pièces sont au repos. Cependant, une fois que vous révélez votre clé publique lors d’une dépense, votre solde restant ou futur associé à la même clé perd cette protection.

🇫🇷 Dans l'actualité - Emmanuel Macron annonce 1,5 milliard d’euros d’investissement dans le quantique et les semi-conducteurs

Par ailleurs, notez bien que 40% de tous les BTC opérationnellement dangereux sont détenus par des plateformes d'échange. Les données montrent également que l'exposition des dépositaires n'est pas répartie de manière uniforme. Seulement 5 % du solde de Coinbase est exposé, contre 100 % pour Crypto.com.

Approvisionnement des exchanges en BTC, Glassnode

Autre fait remarquable, les réserves stratégiques étatiques comme celle du Salvador, des États-Unis ou du Royaume-Uni bénéficient d'une exposition nulle au problème quantique.

Part des BTC non sécurisés dans les trésors gouvernementaux, Glassnode

Ainsi, le message sous-jacent de cette étude s'adresse directement aux exchanges : la préparation quantique n'est pas seulement une question de protocole, c'est surtout une question de discipline opérationnelle.

Découvrir les portefeuilles Trezor pour sécuriser vos cryptos

Source : Glassnode research

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.