Quand acheter du Bitcoin ? Apprenez à maîtriser la volatilité du BTC

Savoir déterminer le meilleur moment pour acheter du Bitcoin est le souhait de bon nombre d’investisseurs en cryptomonnaies. Afin de vous donner des clés pour vous émanciper de la volatilité du marché, nous allons nous pencher sur la stratégie du dollar cost averaging (DCA) et les outils pour la mettre en place.

Acheter du Bitcoin : l’art de maîtriser les cycles

Être capable de maîtriser à la perfection le marché pour acheter et vendre un actif financier au bon moment est le rêve de tout investisseur. Cela vaut également dans l’écosystème des cryptomonnaies où il est commun de se demander quel est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin (BTC).

Depuis son lancement en 2009, le Bitcoin connaît des cycles qui ont tendance à se répéter avec une certaine régularité au fil des halvings qui ont lieu tous les 4 ans.

En effet, le cours du BTC s’est fortement apprécié pendant plus d’un an après chaque halving : c’est le bull market. Après un dernier plus haut, les cours prennent ensuite le chemin de la baisse, durant une durée similaire, avant de faire du surplace durant de longs mois avant un nouveau cycle.

Néanmoins, chacun de ces cycles présente des spécificités qui leur sont propres, rendant très difficile, même pour les meilleurs analystes, de prédire où se trouve le plus bas et où se trouve le plus haut.

Généralement, nous nous apercevons trop tard que nous avons basculé dans une nouvelle phase et de nombreux investisseurs peuvent alors se retrouver piégés.

Le Dollar Cost Averaging (DCA) : une solution idéale ?

S’il existe presque autant de stratégies, plus ou moins complexes, que d’investisseurs pour acheter du Bitcoin, il y en a une qui se démarque comme un compromis tout à fait pertinent en matière d’expertise, de temps et de stress : le Dollar Cost Averaging (DCA).

En partant du principe qu’il est impossible de prévoir les différents retournements de marché, une stratégie utilisant le DCA consistera à acheter une somme fixe de Bitcoin à intervalles réguliers.

Pour se rendre compte de la puissance du DCA, une simulation peut être faite en intégrant un historique de temps suffisamment long. En l'occurrence, nous avons retenu une période de 6 ans, durant laquelle un investisseur achète 10 $ de Bitcoin toutes les semaines.

Cette simulation débute en août 2017, intégrant ainsi deux bear markets qui ont vu le cours du Bitcoin chuter de plus de 84 % et 77 %.

Malgré une forte volatilité du Bitcoin sur cette période, un tel portefeuille vaudrait, lors de l'écriture de ces lignes, 6 576 dollars, pour 3 130 dollars investis, soit un bénéfice de 110,11 % et 0,289 BTC accumulé :

Figure 1 — Simulation d'un DCA sur le Bitcoin à raison de 10 dollars par semaine durant 6 ans

Sur le graphique ci-dessus, la courbe verte représentant le montant investi et la jaune, l'évolution du portefeuille test. Si 110 % de bénéfices en 6 ans restent déjà une performance particulièrement honorable que peu d'investisseurs arrivent à générer, nous nous rendons compte que la stratégie peut être optimisée.

Par exemple, il est possible de fixer des stop loss pour vendre une quantité définie de BTC dès le moment où les bénéfices dépasseraient un certain pourcentage du montant investi afin de sécuriser les gains en cas de retournement de marché.

Comment mettre en place une stratégie DCA pour acheter automatiquement du Bitcoin ?

De nombreuses plateformes existent pour mettre en place un DCA visant à accumuler des BTC. Ci-dessous, vous trouverez un tableau résumant les spécificités de 3 d'entre elles :

Pour la suite de ce tutoriel, nous allons nous concentrer sur la solution Auto-Invest de Binance, qui permet facilement de mettre en place un DCA sur le BTC.

Acheter du Bitcoin en DCA avec Binance

La force du produit Auto-Invest de Binance, c’est qu'il permet de créer plusieurs plans avec de nombreuses conditions d'achats pour une ou plusieurs cryptomonnaies. Ainsi, il est possible de créer ses propres « indices », au travers du panier d'actifs de votre choix.

Néanmoins, seul le Bitcoin nous intéresse pour le moment et c'est ce sur quoi nous allons nous concentrer.

Pour programmer un DCA Bitcoin avec l'Auto-Invest de Binance, il faut se rendre dans le menu « Trader » dans le bandeau supérieur de l'application Web et sélectionner « Bots de trading ». Une fois sur cette nouvelle page, cliquez sur « Auto-Invest » :

Figure 2 — Accéder à l'outil Auto-Invest sur Binance

Une fois sur la page de l'Auto-Invest, de nombreuses cryptomonnaies vous seront proposées. Sélectionnez simplement le BTC avec le bouton « Créer un plan ». Vous aurez ensuite accès à un menu de configuration comme tel :

Figure 3 — Configurer un plan d'achat récurrent sur Binance

Pour acheter le BTC en question, plusieurs devises peuvent être utilisées. Sur l'illustration ci-dessus, c'est l'euro qui a été retenu, mais des stablecoins comme l'USDT ou l'USDC sont également présents et même des cryptomonnaies comme l'ETH ou le BNB.

Bien entendu, il est plus logique d'acquérir vos BTC directement avec la devise de votre pays pour des raisons de frais. Pour ce faire, il est possible de le faire par carte bancaire directement.

En effet, en imaginant que vous souhaitiez par exemple acheter 20 euros de Bitcoin chaque lundi. Vous pouvez alors programmer un paiement récurrent de votre carte bancaire vers Binance en conséquence.

Comme vous avez pu le constater en figure 3, l'Auto-Invest de Binance peut être configuré au travers d'une vaste plage d'intervalles. Chacune a de petites spécificités qui lui sont propres telles que choisir le jour d'achat pour un DCA mensuel où l'heure sur un DCA quotidien, mais la procédure reste très similaire à chaque fois : choisir un montant et une devise.

Plusieurs plans d'achats récurrents peuvent être créés comme le montre l'exemple ci-dessous. À tout moment, il sera possible de les suspendre ou de les modifier :

Figure 4 — Modifier ou suspendre son DCA Bitcoin sur Binance

D'autre part, si vous n’avez pas suffisamment de fonds sur Binance lorsque l’achat programmé doit être exécuté, l'ordre d'achat ne se déclenchera pas.

Les autres solutions pour DCA du Bitcoin

L'outil programmable de Trade Republic

La plateforme d'investissement Trade Republic offre elle aussi un outil permettant l'investissement DCA sur divers actifs financiers, incluant le Bitcoin.

L’avantage d’utiliser Trade Republic pour mettre en place un DCA sur le Bitcoin est sa gratuité. En effet, le plan d’épargne est exempt de frais, bien qu’une commission de 0,7 % soit prélevée sur les dépôts.

En mettant en place une stratégie DCA sur Trade Republic, il est possible de créer un plan récurrent sur diverses périodes :

Figure 5 — Création d'un DCA Bitcoin avec Trade Republic

Dans le cas d'un investissement mensuel par exemple, vous pourrez alors choisir s'il convient d'acheter du BTC en début ou en milieu de mois :

Figure 6 — Finalisation du plan d'achat récurrent de BTC sur Trade Republic

Le DCA Bitcoin avec Bitpanda

Comme ses concurrents, Bitpanda permet également d'investir en DCA sur du BTC. Les devises prises en charge par l'outil « Bitpanda Savings » sont l'euro, le dollar, le franc suisse et la livre sterling, le tout par virement SEPA ou carte bancaire.

Pour cela, il s'agit de vous rendre directement dans la section « Plan d'épargne » de votre profil, pour « Ajouter un plan d'épargne ». Là encore, différentes périodicités peuvent être choisies et le DCA peut être suspendu à tout moment au besoin :

Figure 7 — Programmer un DCA Bitcoin avec Bitpanda Savings

Conclusion sur l'achat récurrent de BTC

Bien que nous ne nous soyons arrêtés que sur quelques solutions, les outils pour mettre en place une stratégie de Dollar Cost Averaging sur Bitcoin sont nombreux et la plupart des plateformes offrent des outils plus ou moins complets et intuitifs.

Si l'Auto-Invest de Binance est particulièrement performant, il s'agira toutefois de ne pas se laisser tenter par les sirènes, en configurant de trop nombreux plans sur de trop nombreuses cryptomonnaies.

Comme nous avons pu le voir néanmoins, les historiques de marché ont montré que si l'on n'était pas trader professionnel, un DCA bien réfléchi reste la solution d'investissement la plus optimale pour se prémunir de la volatilité du prix du BTC.

