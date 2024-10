Après plusieurs impulsions baissières volatiles cet été, le cours du Bitcoin enregistre de nouveaux sommets depuis le mois d'octobre, faisant preuve d'une force encourageante. Qu'attendre du BTC prochainement, à la lumière de l'analyse on-chain ?

Nouveaux sommets du Bitcoin

Le cours du bitcoin (BTC) a passé une majeure partie de l'année 2024 à osciller dans un range compris entre les 55 000 dollars et les 73 000 dollars.

Après plusieurs impulsions baissières volatiles cet été, le prix du BTC enregistre de nouveaux sommets depuis le mois d'octobre, faisant preuve d'une force encourageante.

Alors que la structure du marché du BTC signale un changement de polarité haussier, l'automne 2024 nous offrira-t-il des performances similaires à l'année 2023 ?

Figure 1 : Cours journalier du bitcoin (BTC)

Changement de polarité

Si l'été 2024 a été particulièrement riche en émotions pour le marché du BTC, avec une forte volatilité et un prix chutant brièvement sous les 55 000 dollars, l'automne 2024 semble apporter un soulagement similaire à celui de l'année 2023.

D'un point de vue on-chain, et suite aux épisodes de saturation de l'offre en profit de mars et mai, la rentabilité de l'offre en circulation a progressivement chuté de plus de 90 % à près de 75 %, rejoignant sa moyenne cumulée.

Cette moyenne à long terme agit historiquement en tant que support durant les marchés haussiers, offrant au prix une correction suffisante pour purger l'excès d'offre issu de la prise de profit mais pas assez pour entamer le momentum haussier à long terme.

Récemment, le pourcentage d'offre en profit a de nouveau enregistré une valeur statistiquement élevée de 96,6 %, suggérant qu'une importante portion de l'offre est en profit, favorisant l'expression d'une pression de vente si le niveau de profit moyen est élevé.

Figure 2 : Pourcentage d'offre en profit du BTC

La distribution des prix réalisés des UTXO (URPD) offre une vision approfondie de la topographie actuelle du marché, où nous pouvons rapidement identifier l'amas de volume situé entre 55 000 dollars et 73 000 dollars, au sein duquel le BTC a évolué durant toute l'année 2024.

Plus encore, le cours du BTC se déplace désormais vers le haut du dernier amas de volume majeur qui pourrait servir de résistance : la zone de 65 000 dollars à 69 000 dollars, où près de 1,6 million de BTC sont détenus.

Au-delà de ces niveaux, aucune résistance n'est possible sur les marchés spot, avec seulement 664 000 BTC acquis entre 69 000 dollars et 73 000 dollars.

Notons qu'un léger retracement vers les 65 000 dollars à 66 000 dollars serait idéal pour consolider la hausse en cours et tester cette zone de liquidité en tant que support.

Figure 3 : URPD du BTC

Comme le pourcentage d'offre en profit, le ratio MVRV du BTC est passé d'un état de saturation de profit en mars 2024 à un état d'équilibre durant l'été, rejoignant sa moyenne cumulée.

Si un rebond haussier semble présagé par la dynamique de fond du ratio MVRV, notons que le profit latent moyen actuel est de + 100 %, ce qui n'est pas un niveau suffisant pour inciter à une prise de profit massive et coordonnée du marché.

L'expression d'une pression de vente locale peut parfaitement survenir, mais cela ne représente pas un risque majeur d'invalidation du scénario haussier à l'heure actuelle.

Figure 4 : Ratio MVRV du BTC

Le ratio SOPR signale justement qu'une prise de profit significative (en termes de degré de profit réalisé) est en cours, suggérant que certains investisseurs ont décidé de sécuriser leurs gains après la hausse du BTC des 60 000 dollars aux 69 000 dollars durant le mois d'octobre.

Ici aussi, nous pouvons observer une réinitialisation complète du momentum de l'indicateur, passant d'un état de saturation haussier en mars, à un point d'équilibre durant l'été, et entamant une nouvelle phase d'expansion à l'automne.

Figure 5 : Ratio SOPR du BTC

Le Bitcoin Momentum Oscillator condense toutes ces données dans un indicateur simple afin de tirer un portrait clair et concis du contexte de marché actuel :

La rentabilité du BTC est en territoire de marché haussier , étant même saturée par le profit depuis peu ;

, étant même saturée par le profit depuis peu ; Le degré de profit moyen est décent mais pas exceptionnel , de quoi entretenir le biais haussier sans provoquer d'incitation à la prise de profit excessive ;

, de quoi entretenir le biais haussier sans provoquer d'incitation à la prise de profit excessive ; Un comportement de prise de profit local est en cours, avec un important degré de gains réalisés mais peu de pression de vente exprimée.

Figure 6 : Modèle Bitcoin Momentum Oscillator

Synthèse de cette analyse on-chain sur Bitcoin

In fine, les données de cette semaine suggèrent que les conditions de rentabilité du marché ont effectué un reset complet au cours de l'été et semblent prêtes à entamer une nouvelle d'expansion haussière.

Avec un une forte rentabilité de l'offre, l'expression d'une pression de vente locale s'est fait sentir récemment, sans pour autant représenter un risque majeur d'invalidation du scénario haussier.

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

