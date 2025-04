Pourquoi la bourse et le marché crypto ont chuté cette nuit ?

Après avoir annoncé des droits de douane pour le monde entier, Donald Trump a déclenché une chute en direct sur la bourse et les cryptos. Quelle est l’ampleur de cette baisse ? Nous faisons le point.

Donald Trump fait chuter les marchés avec ses droits de douane

Mercredi soir, Donald Trump a mis sa menace favorite à exécution : les droits de douane. En effet, l’intéressé a présenté un nouveau décret présidentiel, à l’occasion de ce qu’il appelle le « Liberation Day ».

Ainsi, chaque pays a droit au moins à 10 % de taxes dès le 5 avril, ou supposément moitié moindre que ce qui est infligé aux États-Unis à partir du 9 avril prochain.

Prenons un exemple avec la Chine. Tandis que celle-ci imposerait un total de 67 %, le nouveau décret de Donald Trump coûtera 34 % à la Chine pour ses exportations aux États-Unis.

Sur l’extrait ci-dessous, nous pouvons ainsi noter que l’Union européenne va être taxée à hauteur de 20 %, ou encore 31 % pour la Suisse et 46 % pour le Vietnam :

Droits de douane de Donald Trump

Si le président américain joue la carte de la générosité en avançant que ces taxes sont moitié moins importantes que celles payées par les États-Unis, la méthode de calcul peut toutefois prêter à discussion :

Donc, si vous regardez la Chine, au premier rang : 67 %, ce sont les droits de douane appliqués aux États-Unis, y compris la manipulation monétaire et les barrières commerciales.

Sur les marchés financiers, l’annonce a eu un effet immédiat. Selon le compte X de The Kobeissi Letter, le S&P 500 aurait été jusqu’à afficher une perte latente de 2 000 milliards de dollars. Côté crypto, la panique s’est aussi propagée, notamment avec un prix du BTC qui a chuté de plus de 7 %, après une journée plutôt positive :

Cours du BTC en données horaires

Malgré cette réaction à chaud, l’effet d’annonce reste cependant à relativiser. Et pour cause, la capitalisation totale crypto ne baisse actuellement que de 2,8 % en 24 heures, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJI) ont même fini la séance en hausse de 0,67 % et 0,56 %. Du côté des bourses européennes, le CAC 40 ouvre en baisse de 1,82 % lors de l’écriture de ces lignes et le DAX recule de 1,49 %.

Source : X

