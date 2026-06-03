Le ministère du Travail des États-Unis souhaite permettre l’ajout de cryptomonnaies aux plans d’épargne retraite. C’est non pour les opposants démocrates, qui estiment que les risques sont trop élevés pour l’épargne des cotisants.

Des cryptomonnaies dans les plans d’épargne retraite ?

La question des cryptomonnaies dans les plans d’épargne retraite n’est pas nouvelle aux États-Unis. En février dernier, le président de la SEC Paul Watkins affirmait que « le moment est venu » d’intégrer des actifs comme le Bitcoin aux plans 401(k) :

Nous envisageons de permettre aux épargnants d’avoir accès [aux cryptomonnaies] via leur 401(k).

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Mais ce n’est pas du goût de tout le monde. Les démocrates s’y opposent depuis des mois, la sénatrice Elizabeth Warren en tête :

Autoriser la crypto dans les comptes de retraite américains crée un terrain fertile pour que les travailleurs et les familles perdent gros.

À ce stade, les cryptomonnaies ne sont pas explicitement interdites, ni explicitement autorisées, dans les plans d’épargne retraite. Au niveau étatique, l’Indiana a commencé à tester cette modalité, mais au niveau national, les débats restent intenses.

Une lettre des démocrates pour alerter

Une nouvelle offensive démocrate vient de survenir cette semaine. Selon le Guardian, les sénateurs Bernie Sanders et Elizabett Warren, ainsi que le membre de la Chambre des représentants Bobby Scott publient une lettre. Selon eux, introduire les cryptomonnaies exposerait environ 14 200 milliards de dollars d’épargne-retraite 401(k) à des actifs volatils.

Par ailleurs, la loi prévoit qu’il est possible de poursuivre en justice des organismes de retraite ayant mis en danger les fonds des investisseurs. C’est donc également ce qui pourrait se passer, toujours selon les démocrates, qui soulignent un manque de protection :

Cela priverait les épargnants de retraite des protections dont bénéficient depuis longtemps les investisseurs et encouragerait le recours à des investissements plus risqués, plus complexes et plus coûteux. La règle proposée est préjudiciable aux travailleurs américains.

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Les signataires citent le cas du memecoin TRUMP, qui a perdu 97 % de sa valeur depuis son lancement en janvier 2025. La volatilité a en effet été particulièrement forte entre la fin de l’année 2025 et le début de l’année 2026. Par ailleurs, cette crainte est partagée par la FINRA, l’Autorité de régulation du secteur financier. Celle-ci note la volatilité des cours de cryptomonnaies :

[Les cryptomonnaies] ont connu des niveaux de volatilité plus élevés que les actifs d’investissement plus traditionnels. Le risque de perdre la totalité de votre investissement est important.

Autre point de vigilance, selon les démocrates : les liens du président des États-Unis avec l’industrie crypto. La famille Trump s’est déjà enrichie de milliards de dollars grâce aux cryptomonnaies : les lois qui favorisent le secteur soulèvent donc des questions de conflits d’intérêts.

Cela souligne le fossé net qui s’est creusé entre démocrates et républicains. Alors que les cryptomonnaies étaient jusqu’à il y a quelques années relativement transpartisanes, elles sont devenues un marqueur de l’idéologie républicaine depuis la seconde investiture de Donald Trump.

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Source : The Guardian

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