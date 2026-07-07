Pourquoi des milliardaires financent-ils le plan de Trump visant à offrir 1 000 dollars d’épargne aux nouveau-nés américains

L'administration Trump lance les « Trump Accounts », des comptes d’investissement censés donner aux enfants américains une 1re exposition aux marchés financiers. Derrière les 1 000 dollars promis aux enfants nés entre 2025 et 2028, le programme attire déjà de grands patrons et philanthropes, comme Michael Dell et Gwynne Shotwell.

Une épargne dès la naissance, financée en partie par l’État fédéral américain

Les Trump Accounts, lancés cette semaine par l’administration américaine, sont des comptes d’investissement ouverts au nom d’enfants américains. Contrairement à une aide versée directement aux familles, le dispositif consiste à investir une partie de leur patrimoine dès la naissance afin de leur constituer une épargne de long terme.

Le programme est ouvert aux mineurs de moins de 18 ans disposant d’un numéro de sécurité sociale. En revanche, la dotation publique de 1 000 dollars versée par le Trésor américain est réservée aux enfants nés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028.

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Avec les Trump Accounts, le gouvernement fédéral ne distribue donc pas une aide universelle aux familles. Il finance une première exposition aux marchés financiers pour une génération précise de nouveau-nés, puis encourage l’épargne privée à prendre le relais.

Extrait du site des Trump Accounts

La promesse de l'administration met en avant l’éducation financière et l’investissement à long terme, mais le dispositif instaure surtout une logique de capitalisation dès l’enfance où l’enfant ne reçoit pas uniquement une aide publique, il devient, dès ses premières années, détenteur d’un portefeuille investi sur les marchés financiers.

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Pourquoi des milliardaires financent-ils déjà le programme des Trump Accounts ?

Dès le lancement des Trump Accounts, plusieurs milliardaires et grandes fortunes américaines ont annoncé leur intention de financer ces comptes, tandis que le Trésor américain a ouvert un dispositif permettant de recevoir d’importantes contributions de riches donateurs, y compris sous forme d’actions cotées.

Parmi les 1ers soutiens, on retrouve la fondation Dell, qui prévoit d’ajouter 250 dollars aux comptes de 25 millions d’enfants âgés de 10 ans ou moins vivant dans des zones où le revenu médian est inférieur à 150 000 dollars.

Le site officiel parle également de Ray et Barbara Dalio parmi les principaux donateurs. De son côté, Gwynne Shotwell, présidente et directrice opérationnelle de SpaceX, a annoncé avec son mari un don d’actions SpaceX destiné à plus de 2 millions d’enfants, en ciblant notamment les 11 à 17 ans issus de territoires aux revenus plus modestes.

My husband and I are honored and thrilled to participate in the Invest America program and gift a share of our SpaceX stock to a Trump Account for each of more than two million children across our great nation. Every American child under 18 can benefit from having a Trump… https://t.co/M6UJQ26Y6N — Gwynne Shotwell (@Gwynne_Shotwell) July 6, 2026

Au-delà de la philanthropie et des avantages fiscaux associés à ce type de dons, ces contributions reflètent une vision économique de plus en plus répandue aux États-Unis. Selon cette approche, les inégalités se réduisent moins par la redistribution des revenus que par un accès plus large au capital.

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En donnant à chaque enfant un 1er accès aux marchés financiers, les Trump Accounts entendent démocratiser la détention d’actifs financiers, mais leur principale conséquence pourrait toutefois être bien différente.

En effet, si les sommes sont majoritairement investies dans des fonds indiciels répliquant le S&P 500, des milliards de dollars viendront mécaniquement alimenter les entreprises déjà les plus capitalisées des États-Unis.

L’État ne se contenterait alors plus d’encourager l’investissement privé, il contribuerait lui-même à renforcer la concentration du capital sur une poignée de grandes entreprises, consolidant ainsi la domination des sociétés qui captent déjà l’essentiel des flux d’investissement, au détriment des entreprises plus modestes et d’une allocation plus diversifiée du capital au sein de l’économie américaine.

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Sources : Trump Accounts, CNBC

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