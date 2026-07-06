Bernard Arnault fait face à un redressement fiscal de 22,5 millions d'euros

Le patron du géant du luxe LVMH, Bernard Arnault, a été soumis à un redressement fiscal de près de 22,5 millions d'euros, selon une décision de la Cour administrative d'appel de Paris.

Bernard Arnault face à un redressement fiscal

Bernard Arnault et son épouse doivent au fisc deux sommes distinctes : 12,96 millions d'euros de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l'année 2010, ainsi que 9,5 millions d'euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour la période 2012-2015.

Le fond du dossier porte sur l'actionnariat de LVMH. Selon le média L'Informé, qui a dévoilé l'affaire, la famille Arnault n'est pas présente directement au capital du groupe de luxe, mais via une nébuleuse de holdings, au sommet de laquelle se trouve une société belge, Pilinvest, dont Bernard Arnault détient la quasi-totalité des parts.

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Durant l'enquête, la France avait sollicité l'assistance du Luxembourg et des Bahamas, où le milliardaire possède une île. Le couple Arnault conteste la méthode employée par l'administration fiscale, estimant qu'elle a procédé à un examen de leur situation fiscale personnelle sans respecter les garanties applicables à ce type de contrôle.

Un porte-parole de Bernard Arnault a indiqué que cette décision ferait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Bernard Arnault reste la première fortune de France et la huitième mondiale, évaluée à 165 milliards de dollars par le Bloomberg Billionaires Index. Cette amende correspond donc à 0.01 % de sa fortune.

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Source : L'Informé

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