Les autorités françaises imposent le blocage total de Polymarket - Pourquoi est-ce problématique ?

Alors que les paris étaient déjà interdits, l’autorité française en charge des jeux d’argent persiste et signe contre la plateforme de marchés prédictifs Polymarket en imposant son blocage total par les opérateurs. Une décision qui pose un véritable problème de censure face à ces sondages d’un nouveau genre.

le 21 juillet 2026 à 9:04.

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Hugh Bernard

Les autorités françaises imposent le blocage total de Polymarket - Pourquoi est-ce problématique ?

L'Autorité nationale des jeux bloque l'accès à Polymarket

La France - et plus largement l'Union européenne - a cette fâcheuse habitude de gérer les innovations à l'aide de restrictions ou d'interdictions d'opérer sur son territoire, avant même de tenter d'expliquer les risques associés aux utilisateurs concernés et/ou de chercher à comprendre les opportunités éventuelles qui peuvent en découler.

Il suffit de voir comment l'Autorité nationale des jeux (ANJ) a réclamé dès novembre 2024 la mise en place d'un « géoblocage empêchant toute transaction financière sur les offres de jeux proposées par Polymarket depuis le territoire français », alors que le monde découvrait à peine ces marchés prédictifs.

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Une restriction qui donnerait pourtant lieu à des « contournements », selon une récente déclaration officielle de l'ANJ. Et pour cause, il suffit de se munir d'un simple VPN pour accéder de nouveau au site de Polymarket et à ses nombreux paris sur à peu près tout... et surtout n'importe quoi.

blockquote icon

Depuis deux ans, la plateforme n’a cessé de gagner des visiteurs sur le territoire français, avec, au mois de juin dernier, 578 751 visites, et 205 057 visiteurs uniques. La page d’accueil du site, qui affiche en temps réel et de manière dynamique les cotes associées aux différents évènements susceptibles de faire l’objet de paris, constitue ainsi un vecteur majeur de diffusion et de promotion des offres du site Polymarket, dont l’activité n’est pourtant pas autorisée sur le territoire français.

ANJ

De ce fait, l'Autorité nationale des jeux vient d'annoncer la mise en œuvre de son « pouvoir de blocage administratif », comme elle peut le faire pour tous les sites jugés « illégaux ».

Une décision lourde de sens, alors que les positions ouvertes sur Polymarket deviennent un véritable fait de société, désormais utilisées comme une nouvelle sorte de sondages.

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Une interdiction qui s'apparente à de la censure

Il faut bien le reconnaître, de nombreux paris ouverts sur Polymarket s'accompagnent de fraudes évidentes, allant du délit d'initié basé sur la monétisation douteuse d'informations confidentielles à la simple triche avérée, comme dans le cas de ce parieur qui a modifié les données météorologiques d'un capteur de Météo France avec... un sèche-cheveux.

Des dérives parfois inscrites jusqu'aux plus hauts sommets de certains gouvernements qui pourraient presque permettre de comprendre une interdiction de parier, mais certainement pas le fait de censurer purement et simplement l'accès à des données, désormais utilisées par de nombreux médias et acteurs financiers.

🗞️ Comment l'Europe pourrait réguler les marchés prédictifs ?

En effet, alors que la chaîne d'information financière CNN s'est officiellement associée à la plateforme Kalshi pour diffuser des probabilités lors de certains programmes spécifiques, des acteurs de Wall Street comme le Cboe et le Nasdaq développent des offres à destination des investisseurs.

De ce fait, le blocage imposé par l'ANJ ne se résume plus à interdire des jeux d'argent, mais bien à museler une plateforme en capacité de délivrer un nouveau type de sondages en temps réel, à la fiabilité certes discutable, mais au potentiel évident.

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Source : ANJ

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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