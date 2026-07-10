La Banque de France écarte le risque d'une récession et mise sur une (petite) croissance au second semestre

La Banque de France a relevé ce jeudi sa prévision de croissance pour le deuxième trimestre 2026. La croissance est désormais attendue à 0,2%, alors que les prévisions tablaient plutôt sur 0 %.

La Banque de France révise sa prévision de croissance

La Banque de France a relevé sa prévision de croissance pour le deuxième trimestre à 0,2%, alors qu'elle s'attendait jusqu'ici à une stagnation à 0 %. L'activité est tirée par l'industrie et les services marchands, sans effet négatif notable de la canicule. Le chef économiste de l'institution, Xavier Debrun, a qualifié cette annonce de « globalement une bonne nouvelle puisque nous envisagions un PIB sans croissance au second trimestre » lors de la précédente estimation.

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Cette amélioration s'appuie sur une enquête menée auprès de 8 500 entreprises entre le 26 juin et le 3 juillet. Elle a révélé un raffermissement net de l'activité en juin dans l'industrie, notamment dans la défense, la technologie, l'automobile et l'agroalimentaire. Cette révision à la hausse pourrait permettre à la croissance annuelle de se rapprocher de la prévision du gouvernement, abaissée mardi de 0,9% à 0,7% pour 2026, alors que la Banque de France table quant à elle sur 0,5%.

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Des incertitudes qui persistent pour la suite de l'année

Malgré cette éclaircie, plusieurs risques continuent de peser sur la trajectoire économique française. Le gouverneur de la Banque de France a averti qu'à moyen terme, la canicule a un effet négatif sur la croissance. Les vagues de chaleur récurrentes pèsent en effet sur la productivité, les infrastructures et la santé publique. Les tensions commerciales internationales et l'instabilité géopolitique continuent par ailleurs de freiner les exportations françaises.

Ce contexte s'inscrit dans une année 2026 bien sûr marquée par le choc énergétique lié au conflit au Moyen-Orient. La Banque de France avait en effet abaissé mi-juin sa prévision de croissance annuelle de 0,9% à 0,5%, tout en relevant sa prévision d'inflation IPCH à 2,5% contre 1,7% anticipé en mars. Cela à cause de la hausse des prix du pétrole.

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Le nouveau gouverneur de l'institution, Emmanuel Moulin, avait toutefois jugé possible que la prévision gouvernementale de 0,7% puisse être atteinte si les tendances récentes se confirmaient. Les prochains trimestres seront donc déterminants pour confirmer ce scénario.

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Source : 20 Minutes

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