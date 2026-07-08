France : 75 % des femmes n’ont jamais investi en Bourse selon une étude

Une étude publiée par Lise, révèle un fossé persistant entre hommes et femmes face aux marchés financiers. 75 % des Françaises n’ont jamais investi en Bourse, contre 57 % des hommes. Un décalage qui interroge, à l’heure où l’investissement se démocratise.

Un écart d’investissement qui reste béant

Selon l’étude publiée le 8 juillet 2026 par Lise (Lightning Stock Exchange), 75 % des femmes en France n’ont jamais investi en Bourse, contre 57 % des hommes, soit 66 % de la population totale. À l’inverse, seulement 23 % des Françaises déclarent avoir déjà franchi le pas, contre 41 % des Français.

L’enquête, menée par l’institut Discurv du 11 au 15 juin 2026 auprès de 1 000 personnes représentatives de la population française, dessine une photographie précise de cette inégalité d’accès aux marchés. Quel que soit l’indicateur retenu, les femmes se situent en retrait, avec moins d’expérience, moins de confiance et moins de repères face à la Bourse.

Aujourd’hui, deux Françaises sur trois n’ont jamais investi en Bourse. Ce fossé n’est pas que lié à une frilosité face au risque, mais à un manque de pédagogie financière Mark Kepeneghian, CEO de Lise

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ETF, PEA, obligations, une culture financière très inégale

Le manque de confiance nourrit ce décrochage. 64 % des femmes estiment ne pas être en capacité d’investir, contre 48 % des hommes. Seules 11 % d’entre elles se disent « tout à fait » prêtes à franchir le pas, soit deux fois moins que les hommes (23 %).

Le déficit de repères touche tous les produits financiers. Seulement 6 % des femmes disent comprendre suffisamment les ETF (fonds indiciels cotés) pour y investir, contre 15 % des hommes. Même écart pour le PEA (15 % contre 26 %), les obligations (12 % contre 24 %) ou les introductions en Bourse (13 % contre 22 %). Au global, 24 % des Françaises interrogées reconnaissent ne maîtriser « aucune » notion financière, contre 16 % des hommes.

L’âge accentue encore le clivage. 33 % des femmes de 18 à 34 ans ont déjà investi en Bourse, contre seulement 15 % chez les 50-64 ans, la génération la moins engagée toutes catégories confondues.

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Et dans la crypto, l’écart est-il aussi marqué ?

La sous-représentation féminine ne se limite pas à la Bourse traditionnelle. Selon la 6e édition du baromètre ADAN, KPMG et IPSOS publiée en 2026, seuls 30 % des détenteurs de cryptomonnaies en France sont des femmes, contre 70 % d’hommes, soit un ratio proche de trois hommes pour une femme.

L’écart est donc réel, mais légèrement moins profond qu’en Bourse, où les femmes ne représentent qu’un tiers des investisseurs actifs (23 % contre 41 %). De son côté, l’AMF relevait déjà en 2024 que le profil type de l’investisseur crypto reste un homme jeune, urbain et diplômé, confirmant que la barrière culturelle et pédagogique décrite par Lise se retrouve, sous une forme voisine, sur les actifs numériques.

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PME et ETI, l’angle mort partagé par tous

Autre enseignement, les Français dans leur ensemble méconnaissent le tissu économique national. Interrogés sur ce qu’il est possible d’acheter en Bourse, les répondants citent d’abord les grandes capitalisations européennes comme LVMH, TotalEnergies ou Airbus (41 % chez les femmes, 45 % en moyenne), puis les géants américains.

Les PME et ETI, elles, restent largement invisibles. Plus de trois Français sur quatre n’y pensent pas (75 % des femmes, 78 % des hommes). Un angle mort que Lise entend justement combler, en proposant une infrastructure de marché dédiée à ces entreprises, adossée au règlement européen Régime Pilote et à la tokenisation des instruments financiers.

Lise avait d’ailleurs lancé en avril 2026 la première IPO tokénisée du monde avec ST Group, une PME toulousaine spécialisée dans l’aéronautique.

Agréée par l’ACPR depuis octobre 2025, la plateforme Lise compte parmi ses actionnaires CACEIS, BNP Paribas et Bpifrance. Son ambition affichée est d’offrir un marché secondaire continu, disponible 24h/24 et 7j/7, rappelant les codes des marchés crypto. « La souveraineté ne se décrète pas, elle se finance », résume Mark Kepeneghian.

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Sources : Étude Lise, ADAN, AMF

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