Fraude sociale et fiscale : que contient le projet de loi examiné cette semaine ?

Les débats sont en cours à l’Assemblée nationale concernant le nouveau texte de lutte contre la fraude sociale et fiscale. Que contient-il et qu’est-ce que cela pourrait changer pour les Français qui oublient de déclarer certains de leurs avoirs ?

Le texte sur la fraude sociale et fiscale examinée à l’Assemblée nationale

Adopté en première lecture par le Sénat en novembre dernier, le projet de loi sur la fraude sociale et fiscale cristallise les tensions. Vivement critiqué par la gauche, qui a déposé une motion de rejet, il est examiné jusqu’à vendredi cette semaine. Un chantier conséquent : 1 000 amendements sont en discussion et le volet « fraude sociale » fait l’objet de vifs débats.

Le gouvernement espère récupérer 2 milliards d’euros grâce à ce texte, en ciblant en particulier les entreprises. Plus de la moitié de la fraude sociale serait le fait d’entreprises selon Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail. Le texte compte donc lutter en partie contre le travail dissimulé, pour ramener dans les caisses de l’État des cotisations jusque là impayées.

La fraude sociale représenterait 13 milliards d’euros de manque à gagner par an. Quant à la fraude fiscale, elle représenterait entre 80 et 100 milliards d’euros par an.

De nouveaux moyens de détection, accompagnés de sanctions

Pour lutter, Bercy souhaite avoir un accès élargi aux données patrimoniales des contribuables. Le texte propose ainsi que plusieurs organismes (dont la CPAM et la CNAM) aient désormais accès aux bases de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Davantage d’administrations pourraient ainsi croiser les données fiscales et patrimoniales des contribuables.

Autre focus du texte de loi : France Travail. L’organisme pourrait « disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement » afin de cibler les faux demandeurs d’emploi.

Le texte propose également l’application d’une CSG à 25 % sur les revenus illicites non déclarés. Il propose par ailleurs de supprimer la déductibilité de cette CSG de l’assiette soumise à l’impôt sur le revenu.

L’opposition a pointé du doigt les ambitions réduites en termes de lutte contre la fraude fiscale, soulignant que 13 000 foyers fortunés disposant d’un patrimoine de plus de 1,3 million d’euros ne payent pas d’impôts sur le revenu. Cela relance donc le débat autour de l’impôt sur la fortune (ISF), supprimé en 2018 lors du premier quinquennat d’Emmanuel Macron.

Ce que cela change pour les détenteurs de cryptomonnaies

Le texte ne touche pas directement la fiscalité sur les plus-values ou les dividendes, mais il renforce fortement la surveillance des patrimoines « complexes » (trusts, revenus de placement, non-résidents fiscaux). Par ailleurs, les nombreux « expatriés fiscaux » du monde des cryptomonnaies pourraient faire l’objet d’une surveillance accrue.

On rappelle également que la DGFiP dispose déjà d’un accès aux données des plateformes d’échange crypto européennes via la directive européenne DAC8. Ces données pourront être croisées plus facilement avec d’autres organismes.

Autre point à souligner : ce texte cible les revenus « uniquement issus du patrimoine ou de placements ». C’est un signal pour les investisseurs passifs : on sait que Bercy s’intéresse de plus en plus près aux revenus de stakings ou aux autres rentes liées aux cryptomonnaies.

Source : Le Monde

