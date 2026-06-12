Action SpaceX – Où et comment l'acheter dès aujourd'hui ?

Le jour J est arrivé : SpaceX fait ses grands débuts en Bourse aujourd'hui. Dès 15h30, les Français peuvent officiellement investir dans l'empire d'Elon Musk et s'exposer à ce géant du spatial. Découvrez les meilleures plateformes en ligne pour acheter l'action SpaceX aujourd'hui.

L'action SpaceX (ticker SPCX) sera disponible dès 15h30, heure de Paris, sur la plupart des courtiers donnant accès au Nasdaq. Pour investir rapidement, sans dépôt minimum et avec des frais réduits, XTB figure parmi les plateformes les plus accessibles.

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Où acheter l'action SpaceX ? Les meilleures plateformes

Voici un comparatif des principales plateformes qui permettront d'acheter ou de s'exposer à l'action SpaceX dès son premier jour de cotation avec leurs frais et leur dépôt minimum 👇

👉 Pour plus de détails, consultez notre comparatif des meilleurs courtiers pour investir

Collaborations commerciales. *Les xStocks sont des actions tokenisées adossées à un ratio de 1:1 à une action sous-jacente détenue en garde par une entité réglementée. La valeur du token suit donc celle du sous-jacent.

Comment acheter l'action SpaceX en quelques étapes

Acheter l'action SpaceX dès aujourd'hui ne prend que quelques minutes à condition d'avoir anticipé la procédure. Voici la marche à suivre 👇

Étape 1 : ouvrir un compte et valider la vérification d'identité

Avant tout achat, vous devez ouvrir un compte sur la plateforme de votre choix et compléter la procédure de vérification d'identité (KYC). Prévoyez une pièce d'identité et, selon les cas, un justificatif de domicile. La validation est généralement rapide, mais elle peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures en cas d'affluence. Mieux vaut donc s'y prendre avant 15h30.

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Étape 2 : déposer des fonds

Pour acheter l'action SpaceX dès l'ouverture du marché, votre compte doit être approvisionné en euros (la conversion en dollars sera automatique lors du passage de l'ordre). Si vous êtes pressé et voulez investir aujourd'hui, privilégiez le dépôt par carte bancaire, le plus souvent crédité instantanément mais avec des frais parfois plus importants. À défaut, vérifiez si votre plateforme propose le virement instantané (SEPA Instant), bien plus rapide qu'un virement classique.

Étape 3 : rechercher l'action SpaceX et passer son ordre

Une fois que vos fonds sont disponibles sur la plateforme, recherchez l'action SpaceX depuis la barre de recherche. À partir de 15h30, vous aurez normalement la possibilité de passer votre ordre. Selon le courtier, il est possible qu'il y ait un délai avant que l'action SpaceX soit effectivement échangeable.

Compte tenu de la volatilité et du faible flottant attendus, un ordre à cours limité (plutôt qu'au marché) peut vous éviter d'acheter à un prix très éloigné de vos attentes dans les premières minutes.

L'action SpaceX (SPCX) : ce qu'il faut savoir avant d'acheter

SpaceX a fixé le prix de son introduction à 135 dollars par action pour une capitalisation de 1 770 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grosse IPO de l'histoire. Le titre est coté sous le ticker SPCX sur le Nasdaq avec une ouverture prévue à 15h30 (heure de Paris).

Deux éléments à garder en tête avant de vous positionner. D'abord, la volatilité s'annonce extrême, en particulier lors de la première séance : entre la sursouscription massive et la surmédiatisation de l'opération, les premiers échanges pourraient connaître de fortes variations dans les deux sens.

Ensuite, la liquidité pourrait être limitée à l'ouverture. Avec un flottant réduit (de l'ordre de 4 % du capital), certains courtiers pourraient retarder l'ouverture du titre ou rationner les ordres. Vérifiez donc les conditions propres à votre plateforme.

👉 Pour une analyse détaillée des scénarios d'ouverture, consultez notre article dédié au lancement de l'action SPCX

Les risques à connaître avant d'acheter l'action SpaceX

Investir dès le premier jour d'une introduction en Bourse n'a rien d'anodin. De plus, l'IPO de SpaceX est tout simplement sans précédent : jamais une société n'avait fait ses débuts avec une telle valorisation et une telle exposition médiatique. Résultat : la volatilité sera sans doute extrême.

Les mouvements de foule des investisseurs particuliers, conjugués au faible flottant, peuvent provoquer des écarts de prix brutaux en l'espace d'une période très courte. Par exemple, l'action SpaceX peut s'envoler à 200 $ en quelques minutes et chuter sous les 100 dollars très rapidement. En raison du caractère unique de cette IPO, c'est tout à fait probable, et c'est un risque à prendre en compte avant d'investir.

Si vous souhaitez rester prudent, il peut être judicieux d'attendre quelques jours, voire quelques semaines, le temps que le cours de l'action se stabilise et que le marché digère les premiers volumes.

Se positionner dès aujourd'hui sur l'action SpaceX relève avant tout de votre tolérance au risque : c'est une décision qui n'appartient qu'à vous, en fonction de votre horizon et de votre capacité à encaisser d'éventuelles pertes.

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