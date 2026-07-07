SpaceX change de nom et devient SpaceXAI

Lundi, SpaceX a dévoilé sa nouvelle identité en changeant son nom pour SpaceX. Faisons le point sur ce rebranding, qui s'inscrit dans une continuité logique.

SpaceX adopte une nouvelle identité

Lundi, SpaceX a annoncé un rebranding au travers d’une courte vidéo sur son profil X. À présent, l’entreprise répond au nom de SpaceXAI, avec une légère modification de son logo :

Cette annonce n’a rien de surprenant, alors que le nom de SpaceX évoquait principalement la division spécialisée dans l’aérospatiale. En début d’année, rappelons que Space et xAI ont fusionné pour former une seule et même entreprise regroupant l’aérospatiale, X et l’intelligence artificielle.

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Dernièrement, l’Initial Public Offering (IPO) du groupe a fait grand bruit, propulsant la capitalisation de SpaceX, désormais SpaceXAI a plus de 2 500 milliards de dollars. En rendant plus de 4 000 personnes millionnaires, cette introduction en bourse a également fait d’Elon Musk la première personne à voir sa fortune dépasser les 1 000 milliards de dollars.

Depuis, le titre a corrigé et, après avoir atteint un sommet à près de 226 dollars, l’action SPCX s’échange désormais à 160 dollars l’unité. C’est un comportement logique suite aux prises de bénéfices post-IPO et une tendance ne pourra être véritablement déterminée qu’après quelques semaines de cotation, lorsque les premiers remous seront passés.

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