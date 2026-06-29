Le marché de la tech est-il déjà en bear market ?

Les leaders américains du marché de la tech seraient-ils déjà entrés dans une phase de type bear market ? La baisse globale du cours de leurs actions pourrait le laisser penser, alors que l’excitation déclenchée par l’introduction en bourse de SpaceX montre déjà des signes évidents d’essoufflement.

Un marché de la tech inscrit en tendance baissière ?

Il y a maintenant un peu plus de deux semaines, l’introduction en bourse de SpaceX a attiré toute l'attention des investisseurs au point de fragiliser l'ensemble des marchés - crypto inclus - du fait d'une migration importante des liquidités disponibles qui va furtivement projeter sa capitalisation à 3 000 milliards de dollars... avant de retomber comme un soufflet.

En effet, le cours de l'action SPCX affiche désormais un recul de 30 % depuis ce sommet historique, avec un prix désormais stabilisé aux alentours des 153 dollars environ. De quoi refroidir les ardeurs des investisseurs les plus motivés, tout en mettant en lumière une baisse plus généralisée sur le marché de la tech.

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Le cours de l'action SpaceX se stabilise aux environs des 153 dollars

Une perte de dynamisme qui enclenche déjà certaines conséquences collatérales, comme par exemple avec la perspective d'un possible report de l'introduction en bourse du géant de l'intelligence artificielle OpenAI (ChatGPT), qui pourrait finalement ne pas intervenir avant 2027... dans l'attente d'une valorisation confirmée à 1 000 milliards de dollars.

De quoi rappeler les récentes décisions similaires prises par certains acteurs centraux du secteur des cryptomonnaies - comme par exemple la plateforme Kraken, le français leader des hardware wallets Ledger ou le gestionnaire d'actifs Grayscale - qui ont décidé de reporter leurs IPO dans l'attente d'un marché plus favorable.

Mais alors, le marché de la tech serait-il également entré dans une phase de bear market ?

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Des drawdowns qui se creusent au fil des semaines

La question mérite très clairement d'être posée, alors que les actions des principaux acteurs américains de la tech - dont les 7 plus importants représentent plus de 30 % de la valeur du S&P 500 - enregistrent des baisses notables au cours des dernières semaines, et depuis leurs derniers sommets historiques.

Un classement des principaux drawdowns du secteur que vient de réaliser la Kobeissi Letter sur le réseau X, avec des reculs de l'ordre de 65 % pour Coinbase, 43 % pour Netflix, 30 % pour Microsoft et Meta, 19 % pour Nvidia et Amazon, 16 % pour Alphabet et 11 % pour Apple.

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Une tendance confirmée sur les 30 derniers jours, avec des baisses inscrites entre 9 % et 17 % pour les entreprises dont les actions figurent en tête du classement des actifs les plus valorisés du monde, malgré un léger rebond haussier enregistré en fin de semaine dernière.

Les actions des leaders de la tech s'inscrivent à la baisse

Certains verront dans la faiblesse actuelle du marché de la tech les possibles prémices d'une crise plus profonde, possiblement déclenchée par l'éclatement d'une bulle spéculative associée à l'IA. Quoi qu'il en soit, la correction enclenchée mérite de prendre les précautions nécessaires afin d'anticiper un recul plus important.

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Source : Kobeissi Letter

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