OKX vous offre 400 € en Bitcoin – Voici comment les recevoir

Dans le sillage de MiCA, OKX déroule le tapis rouge pour les nouveaux venus : jusqu'à 400 € en Bitcoin à récupérer en complétant quelques missions simples, en plus de 8 % de bonus sur les dépôts. Voici comment recevoir ces 400 € et profiter des autres bonus.

Depuis l'entrée en vigueur pleine du règlement MiCA le 1er juillet, de nombreux investisseurs déplacent leurs cryptomonnaies vers des plateformes agréées tout en profitant d'importants bonus, alors pourquoi pas vous ?

OKX, justement, est la plateforme crypto qui capte les plus gros flux entrants parmi les plateformes régulées, et pour accompagner ce mouvement, elle vous offre jusqu'à 400 € en Bitcoin en plus d'un cashback exceptionnel de 8 % sur les dépôts : vous déposez 10 000 € sur OKX, vous profitez de 800 € de bonus.

Recevoir jusqu'à 400 € en BTC et 8 % de cashback en rejoignant OKX

Comment recevoir vos 400 € en Bitcoin ?

La marche à suivre est simple. Il vous suffit de créer un compte OKX avec le code Cryptoast, puis de compléter la vérification d'identité (KYC). Une fois inscrit, rendez-vous dans le Centre des récompenses de bienvenue: c'est là que vous activez la campagne et suivez les missions à accomplir pour recevoir vos BTC.

Chaque mission complétée débloque une récompense versée en Bitcoin. Les missions sont cumulatives : plus vous en réalisez, plus le total grimpe, jusqu'à 400 €. Voici les différentes missions à compléter 👇

Mission à accomplir Récompense en BTC Effectuer un dépôt de 10 € 10 € Activer la carte OKX et réaliser 3 transactions éligibles 10 € Trader pour 200 € (hors stablecoins) 5 € Déposer 100 € et trader 500 € 10 € Déposer 200 € et trader 1 000 € 15 € Déposer 1 000 € et trader 5 000 € 50 € Déposer 2 000 € et trader 10 000 € 100 € Déposer 4 000 € et trader 20 000 € 200 € Ouvrir un compte X-Perps Pass VIP niveau 1 (30 jours)

L'offre est valable jusqu'au 31 juillet 2026 et vous disposez de 30 jours après votre inscription pour accomplir les missions. Les missions proposées et les montants peuvent varier d'un utilisateur à l'autre : vérifiez les vôtres directement dans le Centre des récompenses de bienvenue.

Vous devez rejoindre chaque campagne d'OKX depuis le centre de récompenses (rewards hub)

Un bonus qui s'ajoute au cashback de 8 % sur les dépôts

Ces 400 € offerts par OKX ne sont qu'une partie de la campagne « Time to Switch » La plateforme propose aussi un bonus fixe de 8 % sur les dépôts, ouvert aux nouveaux comme aux anciens utilisateurs et versé en USDC.

Voici les règles à connaître pour profiter de ce bonus 👇

Le taux est fixe (8 %) et s'applique à un dépôt net compris entre 10 € et 250 000 €, soit un plafond de 20 000 € de bonus par personne ;

Pensez à activer la campagne depuis le centre des récompenses avant d'effectuer votre dépôt : sans cette étape, le dépôt ne sera pas comptabilisé ;

Seuls les nouveaux dépôts nets comptent. Si vous retirez 1 000 € pour les redéposer ensuite, votre dépôt net reste nul et ne génère aucun bonus ;

Le versement s'étale sur 12 mois : le bonus tombe en USDC deux fois par mois (1/26 du total à chaque fois), à partir de trois jours après la clôture de l'offre, tant que vous ne retirez pas vos fonds :

Enfin, seuls les retraits réduisent votre dépôt net éligible : trader ou subir des pertes en tradant n'a aucun impact sur le montant de votre bonus.

Créer un compte sur OKX et profiter des bonus offerts

Pourquoi OKX est un bon choix pour migrer vos cryptos

Si vous tradez régulièrement, cherchez un large éventail de cryptomonnaies, des outils avancés et des frais réduits, autant vous tourner vers une plateforme taillée pour le trading. Sur ce terrain, OKX pratique des frais parmi les plus compétitifs du marché : 0,08 % en maker et 0,10 % en taker sur le spot et des tarifs encore plus bas sur les produits dérivés.

Côté offre, la plateforme donne accès à plus de 270 cryptomonnaies et à un environnement complet : types d'ordres avancés, bots automatisés et graphiques TradingView intégrés. Les dépôts en euros y sont en prime gratuits et rapides, via iDEAL, Bancontact ou SEPA.

Dernier atout, et non des moindres : avec les X-Perps, vous ne restez pas cantonné aux cryptomonnaies. Ces produits dérivés régulés (licence MiFID II) donnent accès, depuis un seul compte, aux actions des plus grandes entreprises mondiales (Nvidia, Tesla, SpaceX, etc.), aux grands indices boursiers (S&P 500, Nasdaq-100) et aux matières premières (or, argent, pétrole), 24h/24 et 7j/7.

👉 Lisez notre avis sur OKX pour tout savoir sur cette plateforme

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.