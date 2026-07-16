L’infrastructure de règlement de Wall Street se prépare à la tokenisation grâce à BlackRock, JPMorgan et d'autres institutions

DTCC, l’une des principales infrastructures de marché aux États-Unis, a traité ses premières transactions de production avec des titres américains tokenisés. L’opération réunit plus de 30 acteurs financiers et technologiques, dont BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs, Chainlink, Vanguard, Nasdaq et le New York Stock Exchange.

DTCC traite ses premières transactions avec des titres financiers américains tokenisés

La tokenisation des actifs financiers n’est plus seulement portée par des startups crypto ou des plateformes spécialisées dans les real-world assets (RWA). Les grandes institutions de Wall Street testent désormais elles aussi la possibilité de représenter des actions, des obligations ou du collatéral sous forme de tokens similaires aux cryptos, sans sortir du cadre des marchés traditionnels.

C’est ce que vient de faire la DTCC, la Depository Trust & Clearing Corporation, une infrastructure centrale de l'échange d'actions chargée notamment de la conservation, de la compensation et du règlement-livraison des titres financiers aux États-Unis.

Ce mercredi, la DTCC a annoncé avoir converti des actifs conservés chez DTC, The Depository Trust Company, en représentations tokenisées utilisées dans de véritables transactions de production.

Extrait du communiqué de presse de la DTCC

Ce premier test précède ainsi le lancement du DTCC Tokenization Service, prévu pour le mois d'octobre 2026.

Selon DTCC, plus de 30 entreprises ont participé à l’opération, parmi lesquelles BlackRock, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Vanguard, Chainlink, Circle, Citadel Securities, Nasdaq, le New York Stock Exchange, CME Group, Microsoft, BNP Paribas, Societe Generale et State Street Investment Management.

🔎 Tout savoir sur la tokenisation

Bien qu'on puisse penser que cette nouvelle puisse profiter aux cours des cryptomonnaies, rien ne garantit que ces actions circuleront un jour sur les blockchains les plus populaires comme Ethereum ou Solana. Cependant, DTC défend une approche multi-chaîne et aurait testé les blockchains Hyperledger Besu, le réseau privé de DTCC, et Canton, un réseau public.

La stratégie multi-chain est présentée par l'entreprise comme permettant d’apporter davantage de résilience, de flexibilité et d’interopérabilité aux marchés tokenisés. Les cas d’usage testés couvrent également le prêt de titres, les opérations de collatéral, les transactions DVP sur actions et bons du Trésor américain, les transferts de tokens d’actions, ainsi que certains workflows de marge liés aux chambres de compensation.

Rejoindre OKX et recevoir jusqu'à 400 $ en Bitcoin + 8 % de cashback

La tokenisation avance par les institutions qu’elle prétendait contourner

Pendant longtemps, la tokenisation a souvent été présentée comme un moyen de contourner les intermédiaires financiers traditionnels, grâce à des blockchains publiques, à des marchés plus ouverts et à des smart contracts fonctionnant sans permission.

L’opération menée par DTCC, ainsi que toutes les approches de tokenisation sur le marché des cryptos, raconte plutôt l’histoire inverse. En effet, les titres ne sont pas émis depuis un écosystème parallèle, mais depuis DTC, l’une des principales infrastructures où sont déjà conservés les actifs financiers américains.

📰 À lire également dans l'actualité – Le gouvernement américain prêt à vendre du Bitcoin ?

Pour Wall Street, l’intérêt de la tokenisation ne semble donc pas être de remplacer l’existant, mais d’y ajouter de nouveaux rails capables de rendre certains processus plus rapides, plus programmables ou plus accessibles à d’autres pools de liquidité.

La blockchain Chainlink met en avant son rôle dans les workflows de collatéral et dans la future Collateral AppChain de DTCC, mais si la tokenisation se développe via DTCC, BlackRock, JPMorgan ou Goldman Sachs, elle pourrait surtout moderniser les coulisses de Wall Street en gardant les mêmes acteurs au centre.

10 % de réduction et jusqu'à 40 $ en BTC en achetant un wallet Ledger

Publicité

Source : DTCC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.