Résultats de BlackRock : Ce qu’il faut retenir de sa stratégie crypto

BlackRock a présenté ses résultats du T2 2026 et sa stratégie crypto. Tokenisation, stablecoins et objectif de 500 M$ de revenus d’ici 2030 : ce qu’il faut retenir.

BlackRock maintient le cap sur les cryptos

À l'occasion de la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2026, BlackRock a réaffirmé ses ambitions dans les actifs numériques. Si la valeur de ses encours crypto a fortement reculé sous l'effet de la baisse des marchés, le premier gestionnaire d'actifs au monde continue d'investir dans les ETF Bitcoin, les stablecoins et la tokenisation. Son objectif reste inchangé : générer 500 millions de dollars de revenus annuels liés aux cryptomonnaies d'ici 2030.

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BlackRock a indiqué que ses actifs numériques sous gestion (AUM) s'élevaient à 49 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre 2026, contre environ 82 milliards de dollars un an plus tôt. Une baisse d'environ 40 %, principalement liée au recul des prix du Bitcoin (BTC) et de l'Ether (ETH) sur la période.

Malgré ce repli, les investisseurs ont salué les résultats du groupe. L'action BlackRock (BLK) gagnait plus de 6 % après la publication des comptes, à 1 093 dollars, tandis que le Bitcoin évoluait autour de 64 186 dollars, soit près de 49 % sous son record historique atteint en octobre 2025.

BlackRock conserve néanmoins une position dominante sur le marché des ETF crypto. Son iShares Bitcoin Trust (IBIT) reste le plus important ETF Bitcoin au comptant au monde, avec près de 60 milliards de dollars d'encours.

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Objectif 500 millions de dollars de revenus crypto d'ici 2030

Le directeur financier Martin Small a confirmé que le groupe maintenait son objectif de 500 millions de dollars de revenus annuels issus des activités liées aux cryptomonnaies et à la blockchain d'ici 2030. Pour le dirigeant, les actifs numériques représentent bien plus qu'une nouvelle classe d'investissement.

La tokenisation et les crypto-actifs constituent une véritable opportunité de croissance organique pour BlackRock (...) Les investisseurs ne devraient jamais avoir besoin de quitter leurs wallets numériques pour allouer efficacement leur capital entre crypto, stablecoins, actions et obligations de long terme. Martin Small, directeur financier de BlackRock.

Sa vision consiste ainsi à créer une infrastructure où les investisseurs pourront gérer l'ensemble de leurs actifs sans quitter leur portefeuille numérique.

La tokenisation, priorité stratégique

Pour concrétiser cette vision, BlackRock entend progressivement tokeniser plusieurs catégories d'actifs. Le groupe cible notamment les fonds monétaires investis en bons du Trésor américain, les ETF de la gamme iShares, ainsi que les marchés privés.

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Dans cette optique, BlackRock a récemment déposé auprès de la SEC deux demandes d'autorisation pour lancer des fonds monétaires tokenisés. Ces produits permettraient notamment d'acheter ou de vendre des parts directement avec des stablecoins, sur plusieurs blockchains.

Cette annonce intervient alors que la DTCC, principale infrastructure de règlement-livraison de Wall Street, a lancé ses premières opérations en production sur des titres tokenisés, marquant une nouvelle étape dans l'adoption institutionnelle de cette technologie.

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BlackRock mise sur les stablecoins et les ETF Bitcoin

Le gestionnaire d'actifs renforce également sa présence sur le marché des stablecoins. Martin Small a confirmé que BlackRock administre environ 60 milliards de dollars de réserves pour Circle, l'émetteur de l'USDC. Cela représente près d'un quart des quelque 300 milliards de dollars que pèse aujourd'hui le marché mondial des stablecoins. L'objectif affiché est de devenir le principal gestionnaire des réserves des émetteurs de stablecoins à mesure que ce marché continue de croître.

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BlackRock continue également d'élargir sa gamme de produits liés au Bitcoin. Le mois dernier, le groupe a lancé l'iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA), un ETF qui combine une exposition au Bitcoin avec une stratégie de vente d'options destinée à générer des revenus mensuels.

Pour Martin Small, ces nouveaux produits constituent un moyen d'attirer une clientèle d'investisseurs encore peu exposée aux actifs numériques. Selon lui, les actifs tokenisés représentent désormais « la porte d'entrée vers un canal de distribution entièrement nouveau », illustrant le rapprochement toujours plus marqué entre la finance traditionnelle et l'écosystème crypto.

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Sources : The Block, Yahoo Finance

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