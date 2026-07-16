Stripe pourrait racheter PayPal, l'action s'envole en Bourse

Stripe et le fonds Advent International ont déposé une offre commune pour racheter PayPal, valorisant le pionnier des paiements en ligne à plus de 53 milliards de dollars. L’action PYPL s’est envolée de plus de 17 % dans la foulée.

Une offre à 60,50 dollars par action pour PayPal

Stripe et le fonds d’investissement Advent International ont soumis une proposition conjointe de rachat de PayPal pour un montant total supérieur à 53 milliards de dollars. L’offre s’établit à 60,50 dollars par action en numéraire, soit une prime d’environ 28 % sur le cours de clôture de PayPal mardi.

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Selon les informations relayées par Reuters, la proposition a été déposée au début du mois et s’appuie sur environ 50 milliards de dollars de financements bancaires déjà engagés. Fait notable, Block (ex-Square) participerait également à l’opération, l’ensemble Stripe, Advent et Block apportant 17 milliards de dollars en fonds propres .

Si l’accord se concrétise, Stripe et Advent détiendraient PayPal à parts égales. Le conseil d’administration de PayPal doit se réunir dès le 20 juillet pour examiner la proposition.

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L’action PYPL flambe en Bourse

La réaction du marché ne s’est pas fait attendre. L’action PayPal (PYPL) a clôturé à 55,52 dollars le 15 juillet, en hausse de 17,20 % sur la séance. Sur cinq jours, le titre affiche une progression de plus de 22 %.

Le cours de l'action PayPal sur les cinq derniers jours.

Ce rebond est spectaculaire pour une valeur en souffrance depuis plusieurs trimestres. PayPal reste néanmoins en repli de près de 24 % sur un an, avec un plus bas à 38,46 dollars atteint récemment. La capitalisation boursière de l’entreprise ressort désormais à environ 49 milliards de dollars.

L’opération intervient dans un contexte de fragilité pour PayPal. Le groupe a récemment remplacé son directeur général Alex Chriss par Enrique Lores, ancien patron de HP, pour tenter de relancer la croissance. Les prévisions de bénéfices 2026, publiées en début d’année, avaient déçu les marchés.

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Un mariage stratégique dans les paiements et les stablecoins

Au-delà des chiffres, la fusion Stripe-PayPal redessinerait le paysage des paiements mondiaux. Stripe, valorisée autour de 159 milliards de dollars, mettrait la main sur la base de consommateurs historique de PayPal et sur son stablecoin PYUSD.

Le rapprochement est particulièrement stratégique côté stablecoins. Stripe s’appuie déjà sur sa filiale Bridge, spécialisée dans l’infrastructure de stablecoins, qui a récemment obtenu la licence MiCA en Europe. La combinaison avec le PYUSD de PayPal, en cours de déploiement mondial, créerait un acteur intégré couvrant à la fois l’émission et la distribution grand public.

👉 Sur le même sujet – Bridge, filiale de Stripe dédiée aux stablecoins, obtient la licence MiCA

Ni Stripe, ni Advent, ni PayPal n’ont commenté officiellement l’information. Le conseil d’administration de PayPal doit désormais trancher sur la suite à donner à la proposition. Les investisseurs français ayant PayPal en portefeuille, via des courtiers comme Boursorama ou Trade Republic, garderont un œil attentif sur la décision attendue dans les prochains jours.

Si l’accord aboutit, il s’agirait de l’une des plus grosses opérations de fusion-acquisition de l’année dans la fintech, et d’un signal fort sur la convergence entre paiements traditionnels et infrastructure crypto.

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Sources : CNBC, Reuters, Boursorama

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