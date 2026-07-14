La Bolivie envisage d'utiliser le stablecoin USDT comme moyen de paiement

Alors que le stablecoin USDT de Tether peine à intégrer les juridictions réglementaires européennes et américaines, il pourrait bien devenir un moyen de paiement officiel en Bolivie. Une éventualité actuellement étudiée par le gouvernement, selon son ministre de l’Économie Gabriel Espinoza.

La Bolivie étudie la possibilité d'utiliser l'USDT comme monnaie

Malgré sa position de leader mondial et incontesté du secteur, estimée à 60 % de part de marché selon les données du site DefiLlama, le stablecoin USDT de Tether rencontre toujours une ferme opposition de la part de l'Union européenne et des États-Unis afin de pouvoir intégrer leurs juridictions réglementaires.

Une situation largement commentée et critiquée par son CEO Paolo Ardoino, qui expliquait en mai de l'année dernière qu'il ne demanderait même pas de licence européenne MiCA afin de « protéger ses plus de 400 millions d’utilisateurs dans le monde » à l'époque, passés depuis à 500 millions en octobre dernier.

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Car il faut bien comprendre que la société Tether n'a pas besoin de l'Europe ou des États-Unis pour continuer à asseoir sa domination. En effet, l'émettrice du stablecoin USDT se concentre désormais sur les marchés émergents en quête de solutions monétaires numériques clés en main faciles à intégrer.

Une option visiblement retenue par la Bolivie, selon les récentes déclarations de son ministre de l’Économie Gabriel Espinoza lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a indiqué que son gouvernement « évaluait la possibilité d’intégrer le dollar numérique USDT comme moyen de paiement dans le pays ».

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Une intégration qui devra se faire « avec la plus grande prudence »

Pour quelle raison la Bolivie intégrerait-elle le stablecoin USDT à son système monétaire ? Très certainement car ce pays d'Amérique latine a traversé une crise majeure de plusieurs années dont il commence enfin à sortir progressivement, même si le chemin à parcourir reste encore compliqué.

Une situation qui l'a déjà poussée à lever son interdiction des cryptomonnaies en 2024, tout en travaillant activement à la mise en place d'un cadre réglementaire qui permette de contrôler le secteur en profitant de ses atouts pour accompagner sa remise à flot économique et monétaire.

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En effet, Gabriel Espinoza aborde cette ouverture nationale aux cryptomonnaies comme une « décision prise par le précédent gouvernement pratiquement par désespoir », qui doit désormais passer par une validation officielle afin d’intégrer « l’USDT au système de paiements des Boliviens, afin qu’il soit reconnu comme une monnaie supplémentaire, au même titre que le dollar américain ou le boliviano ».

Malgré tout, le ministre de l’Économie explique que l'intégration de ce type de crypto-actifs devra se faire « avec la plus grande prudence », notamment afin de ne pas entrer en conflit avec l'inscription de la Bolivie sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) - qui regroupe les pays présentant des lacunes dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, mais qui se sont engagés à mettre des réformes en place - présentée comme « une conséquence supplémentaire des difficultés héritées du passé ».

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Source : La Razón

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