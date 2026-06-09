Lancé début juin, le service de trading d’actions de Binance vient de franchir le cap des 400 millions de dollars d’actifs sous gestion alors que le marché crypto est en chute. Les investisseurs européens restent sur le carreau, faute d’accès à la plateforme.

Binance Stocks dépasse les 400 millions de dollars d’AUM

Binance Stocks, le nouveau service de trading d’actions de l’exchange, a franchi la barre des 400 millions de dollars d’actifs sous gestion.

Le service permet d’acheter des actions américaines et des ETF directement avec des stablecoins comme l’USDT ou l’USD1, sans commission de courtage affichée. Les titres sont conservés par un courtier compensateur régulé aux États-Unis, ce qui garantit aux clients une propriété directe des actions.

La progression est fulgurante, selon les chiffres communiqués par Binance à Nikkei Asia, le service avait déjà dépassé 300 millions de dollars d’AUM dans les trois premiers jours suivant son lancement. Mieux, 6 % des traders d’actions étaient de nouveaux utilisateurs de la plateforme le premier jour, un chiffre passé à 7 % le lendemain.

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Un service indisponible en Europe et en France

C'est la mauvaise nouvelle pour nos lecteurs français. Le service de trading d’actions de Binance est proposé sous la licence de la plateforme obtenue auprès de l’Abu Dhabi Global Market, aux Émirats arabes unis, avec des conditions effectives depuis le 2 juin 2026. Mais l’offre est restreinte dans plusieurs juridictions, dont les États-Unis, la Chine et Hong Kong.

Côté européen, le service n’est pas accessible non plus. Binance n’a pas communiqué de calendrier d’ouverture pour les utilisateurs de l’Union européenne ni pour la France, où la plateforme opère sous enregistrement PSAN auprès de l’AMF et attend sa licence MiCA dont la demande a été faite en début d'année en Grèce.

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Les investisseurs français qui souhaiteraient s’exposer à des actions américaines via Binance devront donc patienter, ou se tourner vers les courtiers traditionnels déjà bien implantés en Europe.

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L’Asie dans le viseur alors que le Bitcoin est en repli

Binance ne compte pas s’arrêter aux actions américaines. Selon une source proche du dossier citée par Nikkei Asia, la plateforme prévoit d’ajouter des actions issues de marchés asiatiques, notamment la Corée du Sud, le Japon et Hong Kong. Un porte-parole de Binance a confirmé que « l’expansion vers d’autres marchés et classes d’actifs sera étudiée », sous réserve d’approbations réglementaires.

Le timing n’est pas anodin. Le cours du Bitcoin évolue autour de 62 600 dollars, en baisse de plus de 10 % sur sept jours et de près de 23 % sur trente jours. À l’inverse, le Nikkei 225 japonais a progressé d’environ 25 % depuis le début de l’année et le KOSPI sud-coréen affiche près de 80 % de hausse.

Pour Andreja Cobelijic, responsable du trading de dérivés chez Amina Bank, la stratégie de Binance vise clairement à « compenser le déclin des revenus du trading crypto en ajoutant une classe d’actifs très liquide et populaire ». Une diversification qui rappelle la récente ouverture d’un marché pré-IPO sur SpaceX, ou encore la fermeture de sa marketplace NFT, signe d’un repositionnement stratégique en profondeur.

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Sources : X, Nikkei Asia

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