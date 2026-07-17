Kimi K3 : cette IA chinoise open source défie OpenAI et Anthropic

Moonshot AI frappe un grand coup avec Kimi K3, un modèle d'IA open source de près de 3 000 milliards de paramètres. L'entreprise chinoise entend rivaliser avec Claude Fable 5 d'Anthropic et de GPT-5.6 d'OpenAI.

Kimi K3, un modèle ouvert aux performances spectaculaires

Moonshot AI a officialisé le lancement de Kimi K3, présenté comme le premier modèle open source à franchir la barre des 2 800 milliards de paramètres. Le modèle intègre une fenêtre de contexte d’un million de tokens et des capacités multimodales natives, couvrant le texte, l’image et la vidéo au sein d’une même architecture.

Introducing Kimi K3: Open Frontier Intelligence 🔹 2.8 Trillion Parameters, 1 Million Context, Native Multimodal

🔹 Kimi Delta Attention enables up to 6.3x faster decoding in million-token contexts

🔹 Attention Residuals deliver ~25% higher training efficiency at <2% additional… pic.twitter.com/eFHEbdxn3P — Kimi.ai (@Kimi_Moonshot) July 16, 2026

Sur le plan technique, Kimi K3 repose sur deux innovations maison. La première, baptisée Kimi Delta Attention (KDA), permettrait un décodage jusqu’à 6,3 fois plus rapide dans des contextes d’un million de tokens. La seconde, Attention Residuals, améliorerait l’efficacité d’entraînement d’environ 25 % pour un surcoût inférieur à 2 %.

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Le modèle utilise également une architecture Mixture of Experts (MoE) qui active 16 experts sur 896 disponibles pour chaque requête. Ce mécanisme permet de mobiliser une fraction seulement des paramètres à chaque inférence, ce qui réduit les coûts sans sacrifier la performance.

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Un sérieux concurrent pour Claude et GPT-5.6

Kimi K3 s’est immédiatement hissé à la première place du classement Frontend Code Arena avec 1 679 points, dépassant Claude Fable 5 d’Anthropic. Le modèle a également terminé en tête dans 6 des 7 catégories évaluées, un bond spectaculaire depuis la 18e place de Kimi K2.6.

Kimi K3 se propulse à la première place des modèles IA en termes de performances.

Sur les benchmarks internes de Moonshot, Kimi K3 affiche des résultats compétitifs avec les meilleurs modèles propriétaires du marché. Il obtient 93,5 sur GPQA-Diamond, 88,3 sur Terminal Bench 2.1 et 91,2 sur BrowseComp, se plaçant régulièrement au coude à coude avec Claude Fable 5 et GPT 5.6 Sol. Moonshot reconnaît néanmoins que la performance globale de K3 reste légèrement en retrait par rapport à ces deux modèles fermés.

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Côté tarification API, l’accès se fait à 0,30 dollar par million de tokens en entrée cache-hit, 3 dollars en cache-miss et 15 dollars en sortie. Un positionnement agressif face aux acteurs américains, rendu possible par une architecture d’inférence désagrégée maison affichant un taux de cache-hit supérieur à 90 % sur les charges de codage.

Les paramètres de Kimi K3 seront publiés en open source le 27 juillet

L'annonce la plus stratégique concerne la publication, prévue le 27 juillet 2026, des paramètres complets de Kimi K3. Concrètement, Moonshot AI rendra public le « cerveau » de son modèle, permettant aux chercheurs, entreprises et développeurs de le télécharger, l'étudier et l'exécuter sur leur propre infrastructure. Cette approche tranche avec celle d'OpenAI ou d'Anthropic, qui conservent leurs modèles propriétaires.

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Cette ouverture reste toutefois largement théorique pour le grand public. Exécuter Kimi K3 en local nécessiterait entre 500 Go et 1 To de mémoire ainsi qu'une configuration équipée d'au moins huit GPU Nvidia H100 ou H200. Le coût d'une telle infrastructure est estimé entre 50 000 et 150 000 dollars, ce qui réserve son utilisation à des entreprises, des laboratoires de recherche ou des fournisseurs de services cloud.

L'annonce illustre néanmoins une divergence croissante entre les grands acteurs de l'IA. Alors qu'OpenAI et Anthropic privilégient des modèles fermés accessibles uniquement via leurs services, Moonshot AI mise sur l'open source. Les récents blocages géographiques imposés par Anthropic ont d'ailleurs ravivé le débat sur la souveraineté des modèles d'IA et l'intérêt de disposer d'alternatives ouvertes.

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Sources : Kimi.ai, Arena.ai sur X

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