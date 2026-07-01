Anthropic rouvre l'accès à ses modèles d'IA Fable 5 et Mythos 5

Après la levée des blocages par le gouvernement américain, Anthropic a annoncé le retour de ses modèles d'IA Mythos 5 et Fable 5. Nous faisons le point.

Les restrictions sur Fable 5 et Mythos 5 d'Anthropic sont levées

Le 9 juin dernier, le géant de l’intelligence artificielle (IA) Anthropic lançait deux nouveaux modèles ultra-performants : Fable 5 et Mythos 5. Toutefois, les utilisateurs n’ont eu guère le temps d’en saisir toute la portée, puisque le gouvernement américain a promulgué des restrictions pour les utilisateurs étrangers pour le motif officiel de risques sur la cybersécurité.

En effet, des chercheurs d’Amazon « avaient découvert une méthode permettant de contourner les mesures de sécurité de Fable 5 : en l'incitant à identifier plusieurs vulnérabilités logicielles ». Faute de pouvoir garantir un blocage géographique fiable, Anthropic a donc retiré temporairement du marché Fable 5 et Mythos 5. Après des tests, Anthropic a révélé que les failles identifiées par Amazon avec les modèles concernés pouvaient l’être également avec « Claude Haiku 4.5, Sonnet 4.6, Opus 4.6, Opus 4.7, Opus 4.8, GPT-5.4, GPT-5.5 et Kimi K2.7 ».

💡Est-il possible d'acheter des actions Anthropic (Claude) ?

Quoi qu’il en soit, les équipes d’Anthropic ont informé cette nuit sur X que le Department of Commerce des États-Unis avait levé les restrictions sur les modèles d’IA Fable 5 et Mythos 5 et que ces derniers doivent être de nouveau disponibles ce mercredi :

We’ve received notice that the Department of Commerce has lifted export controls on Claude Fable 5 and Mythos 5. We'll begin restoring access tomorrow, and will share an update soon. We’re grateful to our users for their patience, and to everyone who worked with us on… — Anthropic (@AnthropicAI) June 30, 2026

Dans un message séparé, Anthropic évoque des « échanges fructueux avec le gouvernement américain » et partage quelques dispositions ayant été prises :

À la suite d'une série d'échanges fructueux avec le gouvernement américain, nous redéployons le modèle avec un nouvel ensemble de classifieurs visant à cibler et bloquer davantage d'opérations liées à la cybersécurité. À court terme, certaines tâches courantes, telles que la programmation et le débogage, seront prises en charge par Opus 4.8. Nous continuerons d'affiner ces classifieurs au cours des prochaines semaines afin de réduire les faux positifs et de mieux distinguer les détournements d'usage avérés des requêtes légitimes.

👉 Dans l'actualité également — 347 milliards de dollars : l'adoption des actifs tokenisés explose sur les plateformes cryptos

Plus largement, rappelons qu'Anthropic pourrait entrer en bourse prochainement, alors que l'entreprise a déposé son formulaire S-1 de manière confidentielle auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) il y a un mois maintenant. Ainsi, une Initial Public Offering (IPO) pourrait encore prendre du temps, mais une telle démarche signifie a minima que l'option est sérieusement envisagée.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Source : Anthropic

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.