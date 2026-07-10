Elon Musk est-il dépassé sur l'IA ? : « J’avais clairement tort à propos d’Anthropic »

Alors qu'Anthropic semble actuellement en tête dans la course à l'IA, Elon Musk a reconnu s'être trompé au sujet de son concurrent. Quels sont ses propos ?

Elon Musk reconnait s'être trompé au sujet d'Anthropic

« J’avais clairement tort à propos d’Anthropic. Ils sont évidemment actuellement les leaders en IA. » : voilà ce qu’a reconnu Elon Musk jeudi soir sur X, avouant qu’aucune autre entreprise n’avait encore publié de modèle aussi performant que Fable et Mythos.

Pour remettre les éléments dans leur contexte, l’intéressé faisait suite à un tweet d’un abonné qui repostait l’un de ses propres tweets de 2025, selon lequel « gagner n’a jamais fait partie de l’ensemble des résultats possibles pour Anthropic ». Ainsi, l’utilisateur « kache » estime qu’Anthropic « dépend entièrement de la puissance de calcul louée à SpaceXAI » :

SpaceXAI now has a legitimate frontier model that competes with opus 4.8. Also, Anthropic is completely reliant on the compute rented from SpaceXAI If Elon wanted to kill anthropic, he could. Iirc the compute lease was short term, 6 months from May without renewal promise. GG https://t.co/uRvwgDt6GR — kache (@yacineMTB) July 9, 2026

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Dans sa réponse, Elon Musk explique également que, malgré la concurrence qui l’oppose à Anthropic, il gardera toujours un certain fair-play professionnel :

Et je ne leur couperais jamais les vivres d’une manière qui les blesserait gravement, même en tant que concurrent. Ce n’est pas mon style. Tesla a rendu ses brevets open source et nous avons rendu le réseau Supercharger accessible à tous les concurrents, alors même que nous aurions pu en faire un jardin clos. SpaceX lance des systèmes de satellites concurrents sans augmentation de prix ni utilisation de clauses injustes. Même mes pires ennemis peuvent m’attaquer sur cette plateforme.

Cette semaine, rappelons que SpaceX, qui doit désormais être appelée SpaceXAI, a lancé son nouveau modèle d’intelligence artificielle Grok 4.5.

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En bourse, le titre affiche 152,16 dollars, après avoir progressé de 2,6 % en séance lundi. Cela fait suite à la journée de mercredi, qui avait touché un plus bas historique à 145,2 dollars. À présent, l’action s’échange en baisse de près de 33 % par rapport à son plus haut historique atteint à près de 226 dollars par action au plus fort de l’engouement qui a suivi l’introduction en bourse du groupe.

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