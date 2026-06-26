53 % de tous les BTC sont désormais détenus avec une perte non réalisée – Récap crypto de la nuit du 25 au 26 juin 2026

Une nuit marquée par la pression persistante sur le Bitcoin, l’essor des plateformes décentralisées comme Hyperliquid, et le lancement de X Money par Elon Musk. À cela s’ajoute une suspension du KOSPI et des ajustements stratégiques chez BitGo.

53 % des Bitcoin en perte non réalisée

Dans un contexte de bear market prolongé, le Bitcoin est retombé sous les 60 000 dollars, alors que le dollar américain s’est fortement renforcé. Cette correction a entraîné une situation préoccupante : 53 % des BTC en circulation sont désormais détenus avec une perte non réalisée, selon Watcher Guru. L’intérêt pour le Bitcoin a également atteint ses plus bas niveaux depuis 12 mois selon les données de Google Trends.

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Hyperliquid dépasse les exchanges centralisés

Hyperliquid a atteint une part record de 8,6 % de l’intérêt ouvert global sur les contrats perpétuels, surpassant plusieurs exchanges centralisés. La plateforme continue sa montée en puissance, soutenue par la performance de son token HYPE. Cependant, cette croissance attire l’attention des régulateurs, la FCA britannique ayant inscrit Hyperliquid sur sa liste noire début juin.

Kalshi établit un nouveau record de volume

La plateforme de marchés prédictifs Kalshi a enregistré un volume de trading quotidien record de 1,7 milliard de dollars. Cette performance s’inscrit dans une dynamique haussière, après un volume mensuel de plus de 14,8 milliards de dollars en avril 2026. L'entreprise discute actuellement d’une nouvelle levée de fonds, sur la base d’une valorisation estimée à 40 milliards de dollars.

Elon Musk déploie X Money

La plateforme X d’Elon Musk a commencé à déployer X Money pour ses utilisateurs Premium+. Le service inclut la fonction X Cash Sweep, qui place automatiquement les fonds non utilisés dans des comptes bancaires assurés jusqu’à 10 millions de dollars. Ce lancement s’inscrit dans la stratégie d’Elon Musk visant à transformer X en une « everything app » intégrant paiements, identité et services financiers.

Chute brutale du KOSPI

La bourse sud-coréenne KOSPI a été suspendue après une chute de 8 %, déclenchant un coupe-circuit. Ce mécanisme suspend temporairement les échanges lorsque les cours s’effondrent brutalement.

BitGo réduit ses effectifs

BitGo a annoncé la suppression de 15 % de ses effectifs afin de se recentrer sur l’infrastructure liée à l’IA et les stablecoins. L’entreprise, spécialisée dans la garde d’actifs numériques et entrée en bourse en janvier 2026, ajuste sa stratégie dans un contexte de marché de l’emploi crypto encore fragile.

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