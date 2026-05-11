Suite à la crise énergétique déclenchée par le blocage du détroit d’Ormuz, l’Inde semble bien désemparée. Son Premier ministre appelle la population à réduire sa consommation de carburant, ses voyages et ses achats d’or, afin de préserver les réserves de change du pays. La bourse indienne plonge à la baisse.

Le Premier ministre indien appelle sa population à faire des économies

Les répercussions liées à la guerre déclenchée par les États-Unis en Iran n'ont pas fini d'apparaître, d'autant plus avec le blocage du détroit d'Ormuz et ses conséquences dramatiques sur l'approvisionnement mondial de pétrole, dont le prix du baril enregistre une hausse de 50 % depuis la fin février.

Une situation qui semble plus particulièrement toucher un pays comme l'Inde, connu pour sa dépendance très importante aux importations de pétrole (près de 90 % de ses besoins), d'autant plus si l'on considère la chute historique de sa monnaie nationale, la roupie (INR), supérieure à 10 % sur l'année écoulée contre le dollar (13,5 % contre l'euro).

🔎 Meilleurs courtiers pour investir : Comparatif des brokers les plus fiables en 2026

Le cours de la roupie indienne (INR/USD) chute de plus de 10 % sur les 12 derniers mois

Un contexte visiblement compliqué pour le gouvernement indien, comme vient de le confirmer le Premier ministre Narendra Modi lors d'une intervention au cours d'un événement à Hyderabad présentée par le Times of India comme « l'appel le plus drastique (...) alors que le blocus du détroit d'Ormuz approche de 75 jours ».

Aujourd’hui, il est impératif d’utiliser avec modération l’essence, le gaz, le diesel et les ressources similaires. Nous ne devons recourir aux produits pétroliers importés qu’en cas de nécessité. Cela permettra non seulement d’économiser des devises étrangères, mais aussi de réduire les effets néfastes de la guerre. Narendra Modi

Fait notable : les compagnies pétrolières indiennes n'ont pas encore répercuté la hausse du prix du baril sur les pompes, mais cela pourrait bien changer dans les prochains jours.

Exposez-vous au cours du pétrole avec Trade Republic

Éviter les achats d'or non essentiels

Dans les faits, le Premier ministre indien tente de réduire la consommation nationale de pétrole en limitant les déplacements, les voyages et en privilégiant le télétravail et les transports en commun, tout en demandant également à sa population « d'éviter tout achat d'or non essentiel » au cours de la prochaine année.

Pourquoi cibler le métal précieux de cette manière ? Tout simplement car la détention d'or en Inde - sous forme de bijoux et d'épargne - représenterait une quantité estimée à environ 30 000 tonnes, soit bien plus que les réserves de pays comme les États-Unis (plus de 8 000 tonnes), l'Allemagne (3 350 tonnes) ou la France (2 400 tonnes).

🗞️ Les Sud-Africains pourraient-ils être obligés de vendre leurs cryptos au gouvernement ?

Des restrictions qui concernent également d'autres secteurs comme l'agriculture, avec une utilisation moins importante des engrais chimiques, au point d'inquiéter le marché boursier national qui vient de voir l'équivalent de « 4 000 milliards de roupies disparaître après le discours du Premier ministre Modi » en ce début de semaine, selon le compte X Bull theory.

En effet, les principaux indices Nifty 50 et BSE Sensex enregistrent des reculs notables de l'ordre de 1,5 % et 1,7 % environ sur les dernières heures. De quoi offrir des opportunités d'investissement intéressantes, alors que de son côté le S&P 500 affiche des performances historiques pour le premier trimestre de cette année.

Acheter des actions en 5 minutes avec eToro

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

Sources : Times of India, Bull Theory

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.