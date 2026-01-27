Alors que les relations se tendent outre-Atlantique, un nouveau partenaire commercial émerge pour l’Europe. L’Inde vient de conclure un accord de libre-échange sans précédent avec l’Union européenne (UE). Que prévoit-il ?

L’Union européenne signe un accord de libre-échange avec l’Inde

La Commission européenne annonce un accord de libre-échange « historique » avec l’Inde. Le communiqué souligne qu’un accord d’une telle ampleur n’avait jamais été signé par l’une ou l’autre partie et vise à renforcer les liens entre la deuxième et la quatrième économie du monde.

Il renforcera les liens économiques et politiques […] dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de défis économiques mondiaux, soulignant leur engagement commun en faveur de l’ouverture économique et d’un commerce fondé sur des règles.

Cette référence à peine voilée aux relations tendues avec les États-Unis envoie un message, selon Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. L’Europe souhaite se positionner en tant qu’allié stable pour ses partenaires :

Nous avons envoyé un signal au monde que la coopération fondée sur des règles produit toujours d’excellents résultats. Et, le meilleur, c’est que ce n’est que le début : nous nous appuierons sur ce succès et développerons notre relation pour être encore plus forts.

L’Union européenne et l’Inde échangent déjà 180 milliards d’euros de bien et services par an, qui soutiennent 800 000 emplois dans l’Union européenne, selon le communiqué. Les partenaires s’attendent à ce que les exportations de l’UE vers l’Inde doublent d’ici à 2032. Cela passera par une réduction drastique des droits de douane d’environ 96 %.

L’Europe cultive ses partenariats au-delà des États-Unis

Bien que les États-Unis ne soient pas nommés dans le communiqué de l’Union européenne, ils apparaissent en creux. Face aux menaces de droits de douane successives de Donald Trump, avec un accord bilatéral qui a été mis en pause, l’Oncle Sam n’est plus un allié garanti pour l’Europe.

Le communiqué souligne que l’Union européenne adopte une stratégie opposée à celle des États-Unis : elle réduit fortement les droits de douane, permettant à l’Inde d’économiser 4 milliards de dollars par an sur ses importations de produits européens.

Après une escalade de tensions avec les États-Unis, l’Union européenne avait critiqué les revirements incessants de Donald Trump, jugeant qu’il ne respectait pas les termes d’un accord arraché dans la douleur à l’été 2025. Ursula von der Leyen a donc souligné que désormais, l’Europe était en quête de plus de stabilité commerciale :

L’Inde et l’Europe ont fait un choix clair. Celui du partenariat stratégique, du dialogue et de l’ouverture. […] Nous montrons à un monde fracturé qu’une autre voie est possible.

Source : Commission européenne

Image : Ursula von der Leyen via X

