35 % des Français, Allemands, Italiens et Espagnols seraient prêts à changer de banque pour avoir accès aux cryptomonnaies

Une étude révèle que les habitants de France, Allemagne, Italie et Espagne sont de plus en plus ouverts aux investissements en cryptomonnaies. 35 % d’entre eux seraient en effet prêts à changer de banque pour un établissement proposant un meilleur accès aux actifs numériques.

Les Européens souhaitent se tourner vers les cryptomonnaies

Une étude de Boerse Stuttgart Digital a interrogé 6 000 Européens basés en Allemagne, Italie, Espagne et France. Elle révèle que 25 % des investisseurs de ces 4 pays se sont déjà tournés vers les cryptomonnaies. En Espagne, 29 % des personnes interrogées ont déjà investi dans les cryptos, avec 23 % pour la France. Par ailleurs, 36 % d’entre eux affirment vouloir continuer à investir.

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En ce qui concerne les moyens d’investir, il y a une forte préférence pour le système bancaire classique. Les personnes interrogées sont deux fois plus susceptibles de faire confiance à leur banque qu’à des plateformes spécialisées. Par ailleurs, les investisseurs européens affirment que la régulation du marché des cryptomonnaies par l’Europe a augmenté leur confiance dans le secteur.

Pour rappel, la réglementation MiCA a commencé à être déployée à partir de l’année dernière. Les entreprises qui ne disposent pas de l’agrément ne peuvent plus exercer en Europe.

Changer de banque pour pouvoir investir dans les cryptomonnaies ?

Fait notable, les Français, Allemands, Italiens et Espagnols interrogés sont 35 % à pouvoir considérer un changement de banque, afin d’accéder à une meilleure offre d’investissement en cryptomonnaies. Ces dernières semblent donc être un critère clé de différenciation entre les différents établissements financiers.

Selon le PDG de Boerse Stuttgart Group, Matthias Voelkel, cela souligne une pénétration des cryptomonnaies dans les habitudes des Européens :

Ces résultats soulignent l’importance croissante d’un accès réglementé à cette classe d’actifs.

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Notons que cette étude n’a interrogé que des résidents de pays d’Europe de l’Ouest, elle ne reflète donc probablement pas les tendances plus larges sur l’intégralité du continent.

Une chose est cependant certaine : l’Europe s’oriente vers plus de régulation pour le secteur. Un rapport récent de la Banque centrale européenne (BCE) indiquait ainsi que la surveillance des acteurs crypto pourrait être gérée par une unique entité, et plus au niveau national. De quoi favoriser la confiance, mais aussi une plus grande centralisation.

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Source : Boerse Stuttgart Digital

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