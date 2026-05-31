Croissance en berne – La France au bord de la récession ?

PIB en baisse, inflation en hausse et consommation qui ralentit… La France craint la récession depuis la publication d’indicateurs économiques peu enviables par l’Insee. Mais Roland Lescure, le ministre de l’Économie, affirme ne pas vouloir céder à l’alarmisme.

PIB, inflation, consommation : de mauvais chiffres pour l’économie française

La série de statistiques publiées par l’Insee cette semaine a donné du grain à moudre aux économistes. La France affiche une inflation en hausse de 2,4 %, très largement portée par l’augmentation du prix des énergies. L’évolution du produit intérieur brut (PIB) est par ailleurs devenue négative, avec -0,1 % pour le premier semestre 2026.

Dans une réaction transmise à l’AFP, le ministre de l’Économie Roland Lescure a expliqué la situation par des raisons conjecturales :

La croissance affiche un repli au premier trimestre, à -0,1 %, sous l’effet de plusieurs vents contraires conjoncturels et de l’adoption tardive du budget, qui a pu entraîner une forme d’attentisme chez certains acteurs économiques.

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La consommation des ménages est elle aussi en repli, avec un recul de 0,2 % au premier trimestre. C’est la consommation des biens qui chute le plus, avec -0,7 %. L’investissement a également connu une chute (-0,6 %).

Le spectre de la récession revient

Face à cela, Roland Lescure a souhaité rassurer, affirmant que le gouvernement « reste vigilant, sans céder à l’alarmisme ». Il estime par ailleurs que l’inflation reste « contenue, notamment par rapport à nos voisins européens ».

Ne pas céder à l’alarmisme, c’est écarter le risque de récession pour la France. Pour rappel, une économie est généralement considérée en récession lorsqu’elle connaît un repli du PIB pendant deux trimestres consécutifs. Il faudra donc que la croissance reparte à la hausse pour le second semestre pour esquiver cette éventualité.

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Certains pays européens ont déjà connu la récession. C’est le cas de l’Allemagne, qui vient tout juste de renouer avec la croissance, après 2 années de repli. Pour ce premier trimestre, l’Espagne comme l’Italie affichent cependant des croissances positives, bien que mesurées (+0,6 % et +0,2 % respectivement). L’Hexagone devra donc rattraper son retard.

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Source : Insee

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