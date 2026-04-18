Dans quoi investir en pleine crise ? Voici des actifs à privilégier

L'instabilité géopolitique, l'inflation galopante ou les krachs boursiers soudains ne sont pas seulement des risques : ce sont des moments de marché où les cartes sont rebattues. Pour un investisseur, la question n'est plus seulement de savoir comment protéger son capital, mais comment utiliser les bons outils pour saisir les opportunités nées de la panique. Découvrez les actifs clés pour investir et protéger son capital en pleine crise.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec eToro (en savoir plus)

Lorsqu'une crise éclate, qu'elle soit déclenchée par une rupture géopolitique, un choc inflationniste ou une crise de liquidités, le marché boursier réagit souvent par une chute brutale.

Pour l'investisseur, l'érosion du capital n'est alors plus une hypothèse, mais une réalité immédiate. Historiquement, protéger son patrimoine dans un tel chaos n'était pas à la portée de tout le monde : comptes à terme, obligations souveraines ou actifs immobiliers. Autant de solutions souvent inaccessibles en temps réel et réservées à une élite capable d'immobiliser des fonds importants.

Pourtant, la donne a radicalement changé. Là où la gestion de crise impliquait autrefois des procédures bancaires lentes, incompatibles avec l'immédiateté d'un « flash crash », la priorité est désormais à la réactivité pure.

Les plateformes d'investissement en ligne ont brisé ce plafond de verre : elles permettent aujourd'hui de basculer d'une exposition aux actions à une exposition à des actifs refuges en quelques secondes. Acheter une fraction d'once d'or ou se couvrir contre la volatilité avec quelques dizaines d'euros est devenu possible.

Désormais, bénéficier des mêmes armes que les gestionnaires de fonds pour protéger son épargne est à la portée de chaque investisseur. Découvrez notre sélection des actifs intéressant pour protéger et faire fructifier votre capital en pleine crise 👇

Les actifs anti-crise en un coup d'œil

Actif Forme sur eToro Profil et horizon Accès 🥇 Or CFD GOLD / GOLD.24-7 ou ETC physique UCITS (SGLN, SGLD) Valeur refuge historique – Moyen/long terme Investir dans l'or avec eToro Votre capital est à risque. 🛢️ Pétrole CFD EuroOIL (Brent) / CFD OIL (WTI) / OIL.24-7 Pari géopolitique – Très court terme S'exposer au cours du pétrole avec eToro Votre capital est à risque. ₿ Bitcoin Achat de BTC réel Or numérique – Long terme Acheter du Bitcoin avec eToro Votre capital est à risque. 📉 Short S&P 500 CFD sur ETF SPXU (-3× inverse quotidien) Couverture / hedging – Court terme Short le S&P 500 avec eToro Votre capital est à risque.

À savoir Cette liste n'est pas exhaustive : elle se concentre volontairement sur des actifs liquides, accessibles en quelques clics et adaptés à une réaction rapide en cas de crise. D'autres classes d'actifs (obligations, SCPI, immobilier) existent, mais répondent à une logique de très long terme.

Découvrez à présent chacun de ces actifs plus en détail, ainsi que les différentes manières de s'y exposer concrètement 👇

L'or : l'assurance-vie du système monétaire

L'or demeure le pivot central de toute stratégie de défense. Son rôle n'est pas de générer un rendement immédiat, mais de servir de réserve de valeur lorsque la confiance dans les monnaies fiduciaires s'érode. En période de crise de dette ou d'inflation incontrôlée, l'or agit comme une « monnaie de dernier ressort ».

Contrairement à l'euro ou au dollar qui peuvent être imprimés sans limite, sa rareté physique lui confère une immunité face aux décisions politiques monétaires.

Cette résilience s'est confirmée sur la période récente : l'or a franchi un sommet historique autour de 5 590 $ l'once fin janvier 2026, porté par les achats massifs des banques centrales (863 tonnes nettes en 2025 selon le World Gold Council) et une volonté progressive de diversification des réserves de change hors du dollar. Sa décorrélation fréquente avec les indices boursiers en fait un des premiers actifs à intégrer dans une stratégie de préservation.

Sur la plateforme Toro, plusieurs actifs existent pour s'exposer à l'or. Le CFD « GOLD » permet de trader le cours spot avec effet de levier, tandis que le produit GOLD.24-7, lancé en février 2026, offre la possibilité de se positionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris le week-end.

Pour une exposition en titres réels plutôt qu'en CFD, eToro propose également des ETC adossés à de l'or physique et conformes à la réglementation européenne UCITS, comme iShares Physical Gold (SGLN) ou Invesco Physical Gold (SGLD).

Investissez dans l'or pour protéger votre épargne de l'inflation

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Le pétrole : un pari géopolitique plus qu'économique

Contrairement à l'or, le pétrole n'est pas une valeur refuge économique classique. En cas de récession pure et dure, la demande industrielle baisse et les cours chutent mécaniquement. Cependant, le pétrole est l'actif « roi » des crises géopolitiques. Son prix est intrinsèquement lié à la stabilité des zones de production et des routes commerciales névralgiques comme le détroit d'Ormuz.

Au-delà du prix du baril, les capacités de raffinage mondiales peuvent créer des pics de prix brutaux en cas de saturation. Pour l'investisseur, le pétrole est donc une assurance contre le risque de rupture de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Sur eToro, l'exposition au pétrole passe par le CFD EuroOIL, qui suit le cours du Brent, ainsi que par le CFD OIL basé sur le WTI. À l'image de l'or, eToro propose également un produit OIL.24-7 permettant de se positionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris le week-end, ce qui est particulièrement utile pour réagir à l'actualité géopolitique en temps réel.

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Le Bitcoin : l'or numérique en phase d'institutionnalisation

Le Bitcoin a franchi une étape décisive dans son narratif d'investissement. De plus en plus considéré comme « l'or numérique », sa rareté mathématique et sa décentralisation en font une option de choix lors d'une crise. L'évolution récente montre d'ailleurs une adoption croissante par les trésoreries d'entreprises et les banques du monde entier, modifiant profondément sa structure de marché vers plus de maturité.

Néanmoins, il faut rester lucide : le Bitcoin reste encore sensible à l'évolution du marché des actions technologiques. On observe des périodes de forte corrélation avec le Nasdaq suivies de phases de découplage total lors de crises monétaires locales.

Cette dualité en fait un actif complexe mais indispensable pour ceux qui cherchent une sortie de secours hors du système fiat classique, tout en acceptant une volatilité supérieure à celle des actifs traditionnels.

Sur eToro, il est possible d'acheter du Bitcoin réel pour le conserver à long terme voire le transférer sur un portefeuille froid pour plus de sécurité.

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Tirer profit de la crise en shortant le S&P 500

Lorsqu'une crise majeure frappe les États-Unis, le S&P 500 est souvent le premier indice à dévisser. Plutôt que de liquider ses positions, il est possible de mettre en place une stratégie de couverture (hedging) qui neutralise la baisse du portefeuille en générant des gains sur la chute de l'indice de référence.

Il est crucial de comprendre que le short est une stratégie de court terme. En raison de la volatilité quotidienne et des frais overnight et surtout du phénomène de volatility decay sur les produits à effet de levier, ces positions ne sont pas faites pour être conservées pendant des mois. À titre d'exemple, un sous-jacent qui fait +25 % puis -20 % (retour à zéro net) peut entraîner une perte d'environ -60 % sur un produit à levier x3 inverse.

Sur eToro, cet outil de protection est accessible via le CFD sur l'ETF SPXU (ProShares UltraPro Short S&P 500), conçu pour répliquer l'inverse de la performance quotidienne de l'indice avec un effet de levier x3.

Pour les investisseurs européens cherchant une exposition short en titres réels plutôt qu'en CFD, des alternatives UCITS existent, notamment les ETF Xtrackers S&P 500 Inverse Daily (XSPS) ou Amundi ETF S&P 500 Daily Short (BERS).

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Quelle gestion de risques adopter ?

Investir en pleine crise n'est pas forcément sans risques. Le marché peut toujours réserver des surprises et, en période de forte instabilité, tout peut basculer en l'espace de quelques minutes.

Dans ce contexte, l'utilisation de stop loss (ordres de vente automatiques) est primordiale. C'est l'unique moyen de couper ses pertes avant qu'elles ne deviennent irrécupérables si le marché rebondit soudainement contre votre position. Le stop loss agit comme un filet de sécurité indispensable, donc n'oubliez pas de l'activer avant de passer votre ordre. L'option est généralement disponible sur toutes les plateformes.

De plus, l'aspect psychologique joue ici un rôle majeur. Le plus grand danger reste la sur-réaction émotionnelle, qu'il s'agisse de vendre au plus bas par peur ou d'acheter au plus haut par peur de manquer le rebond.

Une stratégie réussie repose sur une diversification stricte : ne jamais miser l'intégralité de son capital sur un seul scénario et un seul actif.

Enfin, même si des actifs se sont montrés résistants voire performants lors de crises, les performances passées ne préjugent jamais des performances futures et le marché peut vraiment nous réserver des surprises inattendues.

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