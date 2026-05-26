L'une des plus grandes banques américaines abandonne Solana et Ethereum au profit du Bitcoin

Depuis leur arrivée sur le marché des cryptomonnaies, les géants bancaires délivrent régulièrement des indications sur l’évolution de leurs positions dans le domaine, comme par exemple Bank of America qui vient de réduire son exposition à Solana et Ethereum, tout en augmentant sa participation dans l’ETF Bitcoin spot de BlackRock.

Bank of America réduit sa participation dans les ETF Ethereum et Solana

Malgré quelques performances notables du côté de tokens comme HYPE, NEAR et ZEC au cours de la dernière semaine, le marché des cryptomonnaies peine à enregistrer des performances positives, notamment avec un Bitcoin toujours en quête de l'élan haussier suffisant pour lui permettre de revenir s'installer durablement au-dessus des 80 000 dollars.

Dans ce contexte, certains acteurs bancaires exposés à ce secteur modifient leurs stratégies, comme par exemple le géant Goldman Sachs qui a récemment décidé de se débarrasser de ses positions ouvertes sur le XRP de Ripple et Solana (SOL), tout en conservant celles sur le Bitcoin et Ethereum.

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Une opération qui semble s'inscrire dans une dynamique plus large, puisque c'est désormais au tour de la seconde plus grande banque américaine, Bank of America, de revoir son portefeuille crypto, avec une réduction significative de sa participation dans les ETF Ethereum (1 million de dollars), Solana (86 000 dollars) et XRP (98 500 dollars), selon les données présentes dans son dernier formulaire 13F déposé auprès de la SEC.

Toutefois, cette décision ne s'inscrit pas nécessairement dans un recul stratégique vis-à-vis du marché des cryptomonnaies dans son ensemble. En effet, Bank of America indique également dans le même temps un renforcement de son exposition à l'ETF Bitcoin spot IBIT de BlackRock pour un montant désormais estimé à 37,4 millions de dollars, soit 70 % de son portefeuille crypto.

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Un portefeuille crypto essentiellement composé de Bitcoin

Une décision à contre-courant qui laisse imaginer des ambitions haussières pour le cours du BTC de la part de Bank of America, alors que le marché des ETF Bitcoin spot enregistrait la semaine dernière l'une des pires hémorragies de son histoire, avec 1,25 milliard de dollars de sorties hebdomadaires.

Selon les informations disponibles, Bank of America conserve toujours un portefeuille crypto conséquent, estimé à 53 millions de dollars positionnés sur divers ETF crypto, dont d'autres ETF Bitcoin spot comme le BITB de Bitwise (8 millions de dollars), le FBTC de Fidelity (1,7 million de dollars) et les deux fonds de Grayscale (3,5 millions de dollars au total).

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D'autres données indiquent également que Bank of America détient près de 4 millions d'actions de la société leader des trésoreries Bitcoin, MicroStrategy, toujours en train de construire des montages financiers alambiqués pour accumuler plus de BTC, pour un total estimé à 640 millions de dollars.

Avec cette nouvelle répartition, Bank of America maintient sa position de géant bancaire actif sur le marché des cryptomonnaies, aux côtés d'autres mastodontes américains comme Morgan Stanley, Goldman Sachs et JPMorgan.

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Source : SEC

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