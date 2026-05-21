Le marché s'emballe autour d'Hyperliquid et de sa crypto HYPE – Récap crypto de la nuit du 20 au 21 mai 2026

SpaceX prépare la plus grande IPO de l’histoire, tandis que Trump accélère sur la régulation des cryptos et de l’intelligence artificielle. Binance, la Fed et Nvidia marquent aussi la nuit de leurs annonces majeures.

Le marché s’emballe autour d'Hyperliquid

Le token HYPE d’Hyperliquid a atteint 55 dollars, poursuivant une forte dynamique haussière depuis le lancement de l’ETF spot THYP le 12 mai 2026. Le fonds a enregistré 53,5 millions de dollars de flux en une semaine, dont un record quotidien de 25,5 millions, illustrant un engouement institutionnel croissant pour l’écosystème Hyperliquid.

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SpaceX prépare une IPO historique

SpaceX a officiellement déposé un dossier pour son introduction en bourse au Nasdaq, prévue le 12 juin 2026 sous le ticker SPCX. La société d’Elon Musk vise une valorisation supérieure à 1 800 milliards de dollars et prévoit de lever plus de 80 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grande IPO de l’histoire. En parallèle, il a été révélé que SpaceX détient 18 712 BTC, soit plus de 1,4 milliard de dollars, consolidant sa position parmi les grandes entreprises accumulatrices de Bitcoin.

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La Fed s’ouvre aux fintechs et aux entreprises crypto

La Réserve fédérale américaine a publié une demande de commentaires publics sur les « skinny master accounts », un mécanisme qui permettrait à certaines fintechs et entreprises crypto d’accéder à son système de paiement sans disposer de l’ensemble des services bancaires bancaires classiques. Cette initiative pourrait signaler un assouplissement progressif de la posture de la Fed envers le secteur, dans un contexte réglementaire américain en pleine évolution.

Nvidia dépasse les attentes avec un trimestre record

Nvidia a enregistré un chiffre d’affaires de 81,6 milliards de dollars pour le premier trimestre 2026, dépassant les attentes du marché. Ce nouveau record confirme l’ascension fulgurante du géant des processeurs graphiques, porté par la demande explosive en puces dédiées à l’intelligence artificielle, malgré les restrictions d’exportation vers la Chine.

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Binance et l’intelligence artificielle contre la fraude

Binance a affirmé avoir empêché plus de 10 milliards de dollars de fraudes grâce à plus de 100 modèles d’intelligence artificielle. Cette annonce intervient alors que la plateforme déploie de nouveaux outils de sécurité, comme la fonctionnalité Withdraw Protection, destinée à éviter les extorsions sous la contrainte. L’IA s’impose ainsi comme un pilier majeur dans la stratégie technologique de l’exchange.

La SEC consulte sur les marchés de prédiction

Le président de la SEC, Paul Atkins, a sollicité l’avis du public sur un projet d’ETF lié aux marchés de prédiction. Cette initiative s’inscrit dans une approche plus ouverte à l’innovation, après que la SEC a envisagé d’autoriser certaines actions tokenisées sous conditions expérimentales.

Un tournant pour Ethereum ?

TrustlessState, animateur du podcast Bankless, a dévoilé avoir vendu l’intégralité de son Ethereum. Cette annonce a surpris la communauté, venant d’une figure historiquement proche de l’écosystème. Elle intervient dans un climat contrasté, alors que certains acteurs institutionnels continuent d’accumuler massivement de l’ETH.

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