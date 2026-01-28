Baisse du dollar - Double peine pour les investisseurs crypto européens ?

La situation de crise actuelle qui frappe les États-Unis entraîne un recul historique du dollar, au point d’atteindre son plus bas niveau depuis 2021 face à l’euro. Un contexte peu favorable pour les investisseurs crypto européens qui s’exposent habituellement à l’USD. Comment essayer de s’en prémunir ?

L'euro atteint 1,20 dollars : est-ce une bonne nouvelle ?

Le cours du dollar affiche un niveau historiquement bas contre l'euro en ce début d'année, avec une baisse de 10 % environ de sa valeur sur les 12 derniers mois qui vient d'enclencher une accélération notable sur les derniers jours, suite à un recul assez violent de 4 % environ.

De ce fait, la monnaie européenne affichait hier un niveau supérieur à 1,20 dollars pour la toute première fois depuis juin 2021. En cause : bien plus certainement un affaiblissement notable du dollar en lien à la politique - intérieure comme extérieure - de Donald Trump qu'une véritable vigueur de l'euro en cette période tourmentée.

Le cours du dollar baisse par rapport à l'euro

Face à cette situation, le président des États-Unis affirme que la baisse du dollar « est une excellente chose », notamment afin de booster les exportations américaines. Une déclaration qui a au moins le mérite de ne pas faire rebondir le cours de l'USD, bien au contraire.

Un constat possiblement plus mitigé du côté des investisseurs crypto européens qui voient le solde de leurs portefeuilles libellés en dollar s'effondrer encore un peu plus, après des semaines de baisse déjà importantes sur le marché des cryptomonnaies.

Peut-être est-ce l'occasion de tester des offres liées à la finance décentralisée (DeFi), notamment à l'aide de stablecoins en euros.

Comment faire fructifier ses euros ?

À l'heure actuelle, les stablecoins adossés à l'euro représentent une part infime de ce marché, inférieure à 1 %. Une faiblesse pour certains qui représente surtout un énorme potentiel de développement, en particulier face à un dollar en très nette perte de vitesse.

Dans le domaine, le token EURC du géant Circle s'impose comme le maître des lieux, avec une présence sur les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies comme Coinbase, Kraken ou Bybit, mais également des marchés décentralisés comme Uniswap.

D'autres, comme l'EURCV de Société Générale-FORGE sont accessibles sur des plateformes de dimension européenne comme Bitpanda.

En ce qui concerne les offres de type DeFi en lien à l'euro, il existe différentes options sur plusieurs plateformes :

Bien évidemment, il est également possible de passer plus directement par des protocoles de la DeFi comme Morpho ou encore le célèbre Aave et son service Push, destiné à étendre son activité dans le secteur des stablecoins en euro, avec son token GHO.

Source : Aave

