Spiko obtient son agrément pour conquérir l'Europe avec ses fonds monétaires tokenisés

La fintech française Spiko vient de décrocher le statut de société de gestion MiFID auprès de l'ACPR et de l'AMF, lui ouvrant la porte du marché européen. Un coup d'accélérateur pour cette pépite qui gère déjà plus de 400 millions de dollars d'actifs tokenisés à peine deux ans après sa création.

le 15 janvier 2026 à 18:30.

2 minutes de lecture

author image

Justine Ferrari

Spiko, la pépite française, passe à l'échelle européenne

Jusqu'à présent, la fintech française Spiko, pionnière de la tokenisation des fonds monétaires conformes aux normes UCITS, n'opérait qu'en France avec un simple statut de conseiller en investissements financiers (CIF). Mais la jeune pousse parisienne a annoncé cette semaine avoir obtenu le statut de société de gestion d'investissement MiFID, validé par l'ACPR et l'AMF. Cette licence permet à la fintech de distribuer ses fonds monétaires tokenisés dans toute l'Union européenne grâce au passeport financier.

blockquote icon

C’est une étape majeure dans notre mission de construire la principale infrastructure européenne de gestion du trésor.

Fondée en 2023 par Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon, Spiko s'est imposée comme le plus gros émetteur européen de fonds monétaires tokenisés en euros. Sa solution permet aux entreprises de placer leur trésorerie dans des fonds adossés à des bons du Trésor, avec une liquidité instantanée et des rendements quotidiens.

Les chiffres sont là : Spiko gère actuellement plus de 400 millions de dollars répartis entre son fonds en euros (EUTBL) à environ 240 millions d'euros, son fonds en dollars (USTBL) à 155 millions, et un nouveau fonds en livres sterling lancé en décembre. Ces actifs sont déployés sur Ethereum, Polygon, Arbitrum, Starknet et Etherlink.

La société a également franchi une étape clé en s'intégrant au protocole Morpho en septembre dernier, en partenariat avec SG Forge. Les détenteurs de parts EUTBL et USTBL peuvent désormais utiliser leurs tokens comme collatéral pour emprunter des stablecoins EURCV et USDCV émis par Société Générale.

Source : Linkedin

