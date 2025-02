eToro obtient l’agrément MiCA et renforce sa présence en Europe

Le broker eToro vient d'obtenir sa licence MiCA, lui permettant de proposer l'ensemble de sa gamme de produits au sein de l'Union européenne.

eToro dessert désormais toute l'Union européenne

La plateforme de trading eToro a obtenu l’approbation réglementaire de la Commission des valeurs mobilières de Chypre (CySEC) dans le cadre du règlement européen MiCA récemment entré en application, lui permettant d’offrir, entre autres, des services de trading et de garde de cryptomonnaies dans l’ensemble de l’Union européenne.

Cette certification lui ouvre également l’accès aux marchés de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège, bien que ces pays ne fassent pas partie de l’UE.

Le règlement MiCA, entré en pleine application à la fin du mois de décembre dernier, impose aux entreprises crypto d’obtenir une licence de fournisseur de services d’actifs numériques (CASP), garantissant un cadre réglementaire unifié à travers les 27 États membres.

📈 Découvrez notre présentation complète du broker eToro

Yoni Assia, PDG d’eToro, a salué cette avancée :

Nous nous félicitons de l’introduction de MiCA et sommes fiers d’être parmi les premiers acteurs à obtenir cette certification. Nous sommes convaincus que la clarté réglementaire et les règles de marché harmonisées faciliteront une adoption plus large des cryptomonnaies en Europe, tout en garantissant aux investisseurs une meilleure compréhension des risques associés.

eToro recense aujourd'hui plus de 38 millions d’utilisateurs à travers 75 pays, et l’Europe représente aujourd’hui son plus grand marché. La plateforme, pionnière dans l’investissement crypto depuis 2013, propose aujourd’hui plus de 100 cryptomonnaies aux côtés d’une offre diversifiée comprenant actions, ETF, indices, matières premières et devises.

🗞️ Changpeng Zhao dément : L’exchange crypto Binance n’est pas à vendre

L’agrément MiCA permet à eToro d’intégrer pleinement ses services d’investissement multi-actifs sous un cadre réglementaire cohérent, bénéficiant à la fois du règlement MiCA pour les actifs numériques et de MiFID pour les instruments financiers traditionnels.

Ce double cadre renforce la protection des investisseurs, améliore la transparence des opérations et assure une surveillance accrue des activités de la plateforme au sein de l’Union européenne.

Acheter des cryptos sur eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : Communiqué

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital