Le fleuron IA d'Anthropic, Mythos, s’apprête à faire son entrée en Europe

Jusqu’à présent réservé à quelques entreprises américaines triées sur le volet, Mythos, le modèle d’IA ultra-performant d’Anthropic, serait sur le point de faire son entrée en Europe. Cette extension du programme de test « Glasswig » ne concernerait toutefois qu’un nombre très limité de bénéficiaires.

Anthropic intègre l'Union européenne dans son programme « Glasswig »

La startup du secteur de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic ne cesse d'accumuler les succès alors qu'elle vient de déposer son dossier officiel d'introduction en bourse, au point d'avoir récemment dépassé la valorisation de l'emblématique OpenAI (ChatGPT) avec un montant qui avoisine désormais les 1 000 milliards de dollars.

Une dynamique soutenue par l'intérêt, mais aussi les craintes, qui entourent le développement actuel de son modèle d'IA en capacité de tout hacker, Mythos, dont les accès restent jusqu'à présent délivrés au compte-gouttes à quelques entreprises américaines triées sur le volet.

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Un déploiement VIP qui n'a pas manqué de déclencher des alertes du côté de la Banque centrale européenne (BCE), face à ce qu'elle identifie comme un nouveau risque pour sa sécurité financière. De quoi motiver cette institution à réclamer il y a peu la coopération active des banques américaines qui ont déjà accès à ce modèle d'IA, afin d'obtenir quelques retours.

La société Anthropic aurait-elle eu connaissance de cette requête formulée dans le cadre d'une réunion de crise ? Quoi qu'il en soit, elle vient apparemment d'annoncer l'élargissement du champ d'action juridictionnel de son programme « Glasswig » - dédié aux tests de son IA Mythos par des organisations stratégiques avant son ouverture grand public - à certaines structures de l'Union européenne.

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Un accès réservé à l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)

Il faut bien comprendre que l'accès au modèle IA Mythos représente actuellement un enjeu stratégique de premier plan, d'autant plus du fait de son accès anticipé offert à certains départements stratégiques du gouvernement américain, alors que la Maison Blanche rejetait dans le même temps la volonté d'Anthropic de déployer son programme « Glasswig » à d'autres juridictions, en invoquant des raisons de sécurité.

Malgré tout, l'AI Security Institute du Royaume-Uni a rapidement obtenu une autorisation de tester cette IA peu de temps après son lancement. De quoi pousser certains responsables de la Commission européenne à prendre un avion pour San Francisco la semaine dernière afin de réclamer des comptes aux dirigeants d'Anthropic. Et cela semble avoir porté ses fruits...

🗞️ Un accès non autorisé à l'IA Claude Mythos fait craindre un risque imminent de nouveaux hacks

En effet, de récentes informations partagées par le média Bloomberg permettent de penser que l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) serait enfin sur le point d'obtenir un accès à Mythos, dans le cadre du programme « Glasswig ». Une première étape qui en nécessitera d'autres, selon le porte-parole de la Commission européenne, Thomas Regnier.

Mythos n’est pas un cas isolé ; une nouvelle vague de modèles puissants arrive sur le marché. Il s’agit d’un défi commun, et nous intensifions nos discussions avec des partenaires partageant les mêmes valeurs, notamment les États-Unis. Thomas Regnier

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Source : Bloomberg

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