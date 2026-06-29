Standard Chartered décroche les licences MiCA et EME au Luxembourg

Standard Chartered vient de décrocher deux agréments majeurs au Luxembourg. La banque britannique obtient l’autorisation MiCA et le statut d’établissement de monnaie électronique (EME), ouvrant la voie à un déploiement de ses services de conservation d’actifs numériques dans toute l’Union européenne.

Standard Chartered valide son ticket d’entrée pour la crypto européenne

La banque britannique Standard Chartered a annoncé ce 29 juin 2026 avoir obtenu deux agréments réglementaires au Luxembourg. Le premier au titre du règlement européen sur les marchés des crypto-actifs (MiCA). Le second en tant qu’établissement de monnaie électronique (EME).

Ces deux autorisations permettent à la banque de proposer des services liés aux actifs numériques depuis le Luxembourg, avec une extension progressive à l’ensemble de l’Union européenne grâce au mécanisme du passeport MiCA. Une étape qui s’inscrit dans la continuité de la stratégie déployée par sa division Financing & Securities Services.

Pour Standard Chartered, l’objectif est clair : offrir à ses clients institutionnels un accès régulé à la classe d’actifs crypto, dans un cadre juridique désormais harmonisé à l’échelle européenne. Le Luxembourg fera office de plaque tournante pour ces opérations de conservation.

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Le Luxembourg, hub stratégique pour la banque britannique

Le choix du Grand-Duché n’est pas un hasard. Standard Chartered y a créé une entité dédiée en 2025 et entretient depuis une relation étroite avec la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), le régulateur local. Une collaboration saluée par Laurent Marochini, PDG de Standard Chartered Luxembourg, dans le communiqué de la banque.

Cette autorisation historique reflète notre choix stratégique du Luxembourg et témoigne de la collaboration étroite et constructive que nous avons entretenue avec la CSSF tout au long de ce parcours.

Cette nouvelle étape s’ajoute à un parcours déjà bien entamé. En janvier 2025, la banque avait obtenu une première licence de garde d’actifs numériques au Luxembourg, posant les fondations de son expansion européenne.

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Une réponse à la demande institutionnelle croissante

Margaret Harwood-Jones, responsable mondiale des services de financement et de titres chez Standard Chartered, met en avant la dynamique du marché. « Alors que l’adoption par les institutions s’accélère, nous sommes bien positionnés pour accompagner nos clients grâce à des solutions sécurisées, conformes et innovantes », a-t-elle indiqué.

Cette annonce intervient quelques jours avant l’application pleine et entière de MiCA, prévue pour le 1er juillet 2026. À cette date, plusieurs plateformes devront restreindre leurs services en Europe faute d’agrément, redistribuant les cartes du marché crypto continental.

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Standard Chartered avait déjà lancé des services de conservation d’actifs numériques en Asie et au Moyen-Orient. La banque s’est également associée à l’exchange OKX en octobre 2025 pour proposer un service de garde dédié aux traders institutionnels européens.

Au-delà de Standard Chartered, cette autorisation illustre l’accélération du rapprochement entre banques traditionnelles et écosystème crypto. Avec MiCA, l’Europe propose désormais un cadre clair que les institutions financières exploitent pour structurer leur offre.

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Un signal fort pour la finance traditionnelle

Au-delà de Standard Chartered, cette autorisation illustre l’accélération du rapprochement entre banques traditionnelles et écosystème crypto. Avec MiCA, l’Europe propose désormais un cadre clair que les institutions financières exploitent pour structurer leur offre.

Pour les investisseurs, l’arrivée d’acteurs bancaires établis dans le secteur de la conservation crypto représente une nouvelle option face aux exchanges pure-players. Reste à voir le calendrier précis de déploiement des services dans chaque pays de l’Union.

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Source : Communiqué de presse Standard Chartered

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