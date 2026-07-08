La SEC prévoit de nouvelles règles crypto en 2026

Dans son agenda publié mardi, la SEC prévoit une refonte des règles crypto pour les exchanges et les brokers américains. Elle devrait intervenir avant la fin de l'année en cours.

La SEC pose les bases d’une refonte réglementaire crypto

Le gendarme financier américain a publié mardi son agenda réglementaire 2026, dans lequel les cryptomonnaies figurent parmi les grands chantiers de l’année. La Securities and Exchange Commission (SEC) prévoit de proposer plusieurs modifications visant directement les plateformes d’échange et les brokers actifs sur le marché des crypto-actifs.

👉 Pour aller plus loin – Le top 10 des meilleures plateformes crypto régulées en France (MiCA/PSCA)

L'agence dirigée par Paul Atkins affirme vouloir « clarifier le cadre réglementaire applicable aux crypto-actifs et apporter davantage de certitude au marché », notamment en matière d'émission, de conservation et d'échange de ces actifs. Cette nouvelle orientation tranche avec celle de son prédécesseur, Gary Gensler, dont le mandat a été marqué par une stratégie de régulation fondée sur les actions coercitives et de nombreuses poursuites engagées contre les principaux acteurs du secteur.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Trois règles clés pour les brokers

La SEC cible d’abord trois textes structurants pour les intermédiaires financiers. Elle envisage d’amender la règle imposant aux brokers de détenir un montant minimal de capital liquide, ainsi que la règle protégeant les actifs des clients en cas d’insolvabilité du courtier. La réglementation sur la tenue des registres (recordkeeping) est également concernée.

Chairman @SECPaulSAtkins: "Under this SEC, we have ended the 'regulation by enforcement' approach of the past and recentered enforcement efforts on the Commission’s core mission by prioritizing cases that provide meaningful investor protection and strengthen market integrity." pic.twitter.com/8asN6lR71Q — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) July 6, 2026

Ces trois chantiers sont explicitement présentés comme visant « l’application de ces règles aux crypto-actifs ». Concrètement, il s’agit d’adapter le cadre historique des brokers à la garde et à la circulation des tokens, un point de friction récurrent depuis plusieurs années entre l’industrie et le régulateur.

Second volet, la SEC prévoit de proposer des modifications à ses règles applicables aux plateformes d’échange, sous l’intitulé « Crypto Market Structure Amendments ». L’objectif affiché est de fournir des « règles du jeu claires » pour l’émission, la garde et le trading de crypto-actifs, tout en continuant à sanctionner les mauvais acteurs.

👉 Vous avez des cryptos sur Binance ou une plateforme qui n'a pas MiCA ? Voici ce que vous devez faire

L’agence évoque également la possibilité d’introduire des « safe harbors » et des exemptions pour la vente de cryptomonnaies. Un chantier dans la continuité de la position commune SEC-CFTC publiée en mars , selon laquelle la plupart des cryptomonnaies ne sont pas des titres financiers.

Un virage assumé de l’ère Atkins

Depuis l’arrivée de Paul Atkins à la tête de la SEC, l’agence a adopté une approche nettement plus ouverte envers l’industrie crypto. De nombreuses poursuites lancées sous Gary Gensler ont été abandonnées, et le discours officiel insiste désormais sur la nécessité de règles taillées sur mesure plutôt que d’une régulation par la sanction.

Cette orientation se retrouve dans les propos tenus par la commissaire Hester Peirce, qui défend une lecture plus souple de la régulation appliquée aux développeurs. Pour en savoir plus, notre article sur sa position concernant le code des applications DeFi revient en détail sur cette philosophie.

Pour les investisseurs, y compris français, exposés à des acteurs américains ou à des tokens régulés outre-Atlantique, ces futures propositions pourraient redéfinir les conditions d’accès à certaines plateformes et produits. Les textes doivent encore passer par la phase de consultation publique avant toute adoption, ce qui laisse plusieurs mois de discussions à venir.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Sources : SEC, The Block

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.