La CFTC recrute un expert crypto auprès de la SEC

Afin d'améliorer son expertise crypto, la CFTC a recruté un agent de la SEC pour venir renforcer ces rangs. Retour sur l'expérience de cette nouvelle recrue.

La CFTC améliore son expertise crypto avec cet agent en provenance de la SEC

Dans le sillage de la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) adopte une direction plus pro-crypto depuis le changement d’administration à la Maison-Blanche au début de l’année 2025. Cela s’est confirmé lors de la prise de fonctions de Michael Selig comme président en décembre dernier, et l’agence a apporté un exemple supplémentaire lundi avec une nouvelle recrue.

En effet, Don Battle, qui était notamment jusque-là conseiller principal auprès de la commissaire Hester Peirce au sein du groupe de travail sur les cryptomonnaies, rejoint à présent les rangs de la CFTC :

J'ai eu la chance de travailler pour le président Selig au sein du groupe de travail sur les cryptomonnaies de la SEC, et c'est un véritable honneur pour moi d'être sollicité pour le suivre à la CFTC. Nous vivons à l'ère des données, et je suis plus que jamais déterminé à aider le président et les talentueux collaborateurs de la CFTC à promouvoir l'intégrité et l'innovation aux États-Unis.

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De son côté, Michael Selig a vanté l’expertise que pouvait apporter l’intéressé :

Je suis ravi d’accueillir Don Battle au sein de la CFTC. Don apporte une expertise considérable en science des données, en analyse on-chain, en interfaces de programmation et en solutions d’IA de pointe. Sa contribution sera essentielle pour faire progresser l’agence, favoriser l’innovation et garantir notre adaptation continue à l’évolution technologique.

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Pour rappel, le groupe de travail de la SEC avait été lancé en janvier 2025, dès le départ de Gary Gensler. Dernièrement, la CFTC s'est pour sa part démarquée par quelques travaux sur le cadre réglementaire crypto aux États-Unis, que ce soit par un éclaircissement des règles sur les perpétuels, ou bien une lettre de non-objection adressée au wallet Phantom pour la fourniture de produits dérivés crypto.

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Source : CFTC

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