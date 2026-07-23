La crise des Bitcoin Treasuries s'aggrave

Le secteur des Bitcoin Treasuries traverse sa première véritable crise. Satsuma Technology liquide sa trésorerie Bitcoin, Jack Mallers quitte Twenty One et près de 60 milliards de dollars de valorisation se sont évaporés depuis le pic atteint à l'automne 2025.

Les Bitcoin Treasuries sous haute tension

Depuis les premiers achats de Bitcoin par Michael Saylor en 2020, le modèle des Bitcoin Treasury Companies s'est imposé comme l'un des principaux vecteurs d'investissement institutionnel dans la cryptomonnaie. En 2025, des centaines d'entreprises ont adopté cette stratégie, portant la valorisation cumulée du secteur à près de 134 milliards de dollars lors de son pic à l'automne.

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Depuis, le paysage a radicalement changé. Le Bitcoin évolue près de 50 % sous son record historique, tandis que la valorisation des Bitcoin Treasuries est retombée autour de 75 milliards de dollars.

Les primes sur la valeur nette d'actif (mNAV) se sont effondrées, plusieurs opérations de fusion ont été abandonnées et certains acteurs commencent à renoncer à leur stratégie. Les événements survenus ces derniers jours illustrent la première véritable phase de turbulence traversée par le secteur.

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Satsuma Technology jette l’éponge

Lundi, les actionnaires de Satsuma Technology, société britannique cotée au London Stock Exchange sous le ticker SATS, ont approuvé à plus de 90 % deux résolutions spéciales visant à liquider la totalité de la trésorerie Bitcoin et à retirer le titre de la cote.

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La résolution portant sur le retour de capital a recueilli 90,63 % des voix, celle sur la radiation 90,59 %. Le conseil d’administration a immédiatement engagé la vente des 668 BTC restants, soit environ 43,5 millions de dollars au cours actuel.

Le week-end dernier, Jack Mallers avait annoncé sa démission du poste de CEO de Twenty One (ticker XXI), la trésorerie Bitcoin soutenue par Tether et Cantor Fitzgerald. « Ce n’était pas une décision facile, mais c’était la bonne », a-t-il écrit, précisant que son œuvre reste Bitcoin à travers Strike.

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Le départ intervient dans un contexte difficile. En décembre 2025, Mallers défiait publiquement les vendeurs à découvert du titre XXI. « Shortez l’action. Je vous mets au défi », lançait-il alors . Depuis, l’action a perdu plus de 50 %.

Un secteur au bord du gouffre

Selon un rapport Bloomberg relayé par ForkLog, la valeur cumulée des trésoreries crypto est passée de 120 milliards de dollars en octobre 2025 à environ 75 milliards aujourd’hui . Une contraction directement liée à la chute du cours du Bitcoin, tombé autour de 65 000 dollars, soit près de 48 % sous son sommet historique de 126 195 dollars atteint le 6 octobre 2025.

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Les leaders eux-mêmes souffrent. Strategy, l’entreprise de Michael Saylor, cote autour de 100 dollars contre un plus haut à 419 dollars sur douze mois. En juillet, Strategy a vendu 3 588 BTC pour 226 millions de dollars afin de payer les dividendes de ses actions préférentielles, une première en quatre ans. La société n'a par ailleurs plus acquis de Bitcoin depuis la semaine du 22 juin, soit la plus longue période depuis le lancement de sa trésorerie.

Plusieurs projets ont capoté avant même d’aboutir. Le deal à 1,6 milliard de dollars entre Ether Machine et le SPAC Dynamix s’est effondré en avril 2026. Le projet ReserveOne, valorisé à 1 milliard, a été enterré en juin. Avalanche Treasury Co., coté depuis juin, affiche un titre en baisse de plus de 40 %. En France, Éric Larchevêque a lui aussi abandonné son projet de Bitcoin Treasury.

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Sources : Investegate / RNS, BitcoinTreasuries sur X, Jack Mallers sur X, Bloomberg via ForkLog

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