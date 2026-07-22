Galaxy Digital débloque 5 millions de dollars pour sécuriser Bitcoin face au risque quantique

Galaxy Digital s’engage à financer la résistance de Bitcoin face aux ordinateurs quantiques. L’entreprise a promis jusqu’à 5 millions de dollars de subventions.

Sécuriser Bitcoin (BTC) face au risque quantique

Ces 5 millions de dollars seront distribués à des développeurs open source travaillant sur la cryptographie post-quantique du réseau.

Dans le cadre de sa « Bitcoin Quantum Readiness Initiative », annoncée mardi, Galaxy a également formé un conseil consultatif rassemblant plusieurs experts en informatique quantique, dont Barry Sanders de l’université de Calgary et Eran Tromer de l’université de Boston.

Les fonds permettront de fournir des propositions de mise à niveau résistantes au quantique, de nouveaux schémas de signature pour Bitcoin, des outils de migration pour les portefeuilles et les dépositaires d’actifs, ainsi que des audits de sécurité.

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La question du quantique inquiète de plus en plus l’écosystème : selon la société d’analyse Glassnode, environ 30 % de l’offre de Bitcoin pourrait être exposée si des ordinateurs quantiques suffisamment puissants venaient à voir le jour.

Le calendrier d’une éventuelle percée quantique reste toutefois très débattu au sein de la communauté. Adam Back, le dirigeant de Blockstream, estimait en novembre 2025 que Bitcoin ne ferait face à aucune menace significative avant 20 à 40 ans.

La société Bernstein s’est cependant montrée plus prudente en avril, évoquant une fenêtre de seulement trois à cinq ans pour préparer le réseau à une telle mise à niveau. La préparation d’un monde post-quantique continue donc.

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Source : Galaxy

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