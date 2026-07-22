42 % des Bitcoins seraient entre les mains des Américains : La décentralisation du BTC est-elle menacée ?

Selon une étude publiée par la plateforme River, les Américains détiendraient à eux seuls 42 % de tous les Bitcoins en circulation. Un chiffre important, qui relance une question sensible pour Bitcoin : est-il aussi décentralisé et résilient que ses défenseurs veulent nous le faire croire ?

Aux États-Unis, 18 % de la population détient du Bitcoin, près du double des détenteurs d'or

Bitcoin est présenté par ses défenseurs comme un réseau monétaire mondial, sans banque centrale, sans frontière et sans autorité politique capable d’en modifier les règles à elle seule. Pourtant, son adoption réelle reste très inégalement répartie autour du monde avec sa détention et son minage qui se concentrent dans une poignée de pays.

Dans une étude publiée le 7 juillet, la plateforme d'échange River affirme que les États-Unis sont devenus la principale puissance mondiale du Bitcoin.

Selon l’entreprise américaine, les Américains détiendraient ensemble environ 42 % de tous les Bitcoins, alors que les États-Unis ne représentent que 4 % de la population mondiale, 26 % du PIB mondial et 34 % de la richesse globale.

Représentation en pourcentage des États-Unis contre le reste du monde

En s’appuyant sur des données du Nakamoto Project, River estime également que 49,6 millions d’adultes américains possèdent du Bitcoin, soit 18,6 % de la population adulte, contre 28,8 millions qui posséderaient de l’or.

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De plus, 37,5 % du hashrate mondial de Bitcoin serait aujourd’hui situé aux États-Unis, davantage que les 5 pays suivants réunis. Le pays abriterait également plus de 150 entreprises Bitcoin, ainsi que plus de 50 sites de minage consommant chacun plus de 10 mégawatts d’électricité.

Répartition du hashrate de Bitcoin autour du monde

Les sociétés cotées américaines concentreraient aussi l’essentiel du Bitcoin détenu par les entreprises publiques, avec 1,24 million de BTC, soit 92,7 % de tous les Bitcoins détenus par des sociétés cotées dans le monde, la majorité étant constituée de plus de 800 000 BTC de Strategy.

Enfin, River souligne le poids de l’État américain lui-même : le gouvernement des États-Unis détiendrait 328 372 BTC, presque 3 fois plus que tous les autres gouvernements réunis, principalement à travers des saisies judiciaires accumulées au fil des années.

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Comment interpréter ce chiffre ? Le Bitcoin est-il en fait centralisé ?

À première vue, ces 42 % pourraient laisser penser que les Américains ont davantage compris Bitcoin que le reste du monde. En réalité, ce chiffre semble surtout révéler la montée en puissance d’une couche d’intermédiaires américains autour du BTC, entre réserves d’entreprises, émetteurs d’ETF spot et plateformes de garde.

Même logique pour les 49,6 millions d’adultes américains qui posséderaient du BTC. Cette donnée ne dit pas combien détiennent réellement leurs clés privées, ni combien sont exposés via un exchange, un broker ou un produit financier.

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La concentration du hashrate doit aussi être analysée avec prudence, car les méthodes de géolocalisation restent discutées, une entreprise américaine peut miner hors des États-Unis, tandis que certains mineurs peuvent apparaître dans le pays de leur opérateur Internet, notamment via des connexions satellite.

Le point le plus sensible se trouve probablement dans la concentration de BTC chez une poignée d'acteurs intermédiaires. En cas de vol, de perte, de pression réglementaire ou de censure imposée par l’État américain, ces réserves pourraient devenir un risque de marché, sans pour autant remettre directement en cause les règles fondamentales de Bitcoin.

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