Bitcoin sous son coût de minage depuis 5 mois, les mineurs en difficulté

Depuis cinq mois, le Bitcoin (BTC) s'échange en dessous de son coût de production estimé, une situation rare qui pèse lourdement sur l'industrie du minage. Cet écart pèse sur les mineurs, forçant certains à liquider leurs réserves pour faire face à leurs charges d'exploitation.

le 19 juin 2026 à 11:00.

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Marine Debelloir

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Les mineurs de Bitcoin à la peine en plein bear market

Selon une note de JPMorgan, le coût de production d'un Bitcoin s'élève actuellement à environ 78 000 dollars, alors que l'actif évolue autour de 62 500 dollars. Conséquence : environ 20 % des mineurs de Bitcoin opèrent désormais à perte.

Pour limiter les dégâts, les sociétés de minage cotées en bourse ont vendu plus de 32 000 BTC au cours du premier trimestre 2026 afin de couvrir leurs coûts opérationnels. C'est un volume supérieur à l'ensemble de leurs ventes sur toute l'année 2025.

👉 A lire - Qu'est-ce que le mining (minage) du Bitcoin et des cryptomonnaies ?

Cette pression financière s'explique par le décalage persistant entre le prix de marché du BTC et le coût réel de production, qui comprend notamment les dépenses énergétiques et l'amortissement du matériel. Tant que cet écart se maintient, les mineurs les moins compétitifs, généralement ceux disposant de coûts d'électricité plus élevés ou d'équipements moins performants, voient leur rentabilité s'éroder davantage. Certains sont alors contraints de céder une partie de leurs avoirs en bitcoin simplement pour rester en activité.

Le réseau s'ajuste, la difficulté de minage en baisse

Face à cette situation, et à la baisse du hashrate qui en a découlé, le réseau Bitcoin a revu sa difficulté de mining à la baisse. Début juin, la difficulté a chuté de 10 %, la deuxième baisse de cette ampleur enregistrée depuis le début de l'année.

JPMorgan souligne par ailleurs que la sensibilité de la difficulté par rapport au prix s'est accentuée : un nombre croissant d'opérateurs évoluent désormais proches de leur seuil de rentabilité, allumant ou éteignant leurs machines au gré des fluctuations du marché. La banque anticipe donc des ajustements de difficulté plus fréquents et plus marqués tant que le Bitcoin restera sous son coût de production.

🌐 Dans l'actualité - Bitcoin : un point d'entrée historique à 113 % de gains selon Kraken

Malgré ce contexte difficile pour les mineurs, JPMorgan identifie un potentiel signal haussier. Le pessimisme ambiant autour du secteur minier pourrait être paradoxalement un indicateur positif, qui pourrait pousser le cours du BTC à la hausse. Mais pour l'instant, le cours du Bitcoin reste morose, avec 62 600 dollars ce matin.

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Source : CoinWarz

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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